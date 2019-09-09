أسعار الببيع والشراء لجميع العملات الأجنبية والعربية اليوم 9/9/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء







انخفضت أسعار العملات اليوم الإثنين 09-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.45 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 16.55 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.38، بينما سجل سعر البيع 4.43، وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم سعر شراء 18.10 جنيه، قيمة بيع 18.30 جنيه.







سعر الدولار اليوم أعلى سعر للشراء: 16.45 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 16.52 البنك التجاري الدولي (CIB) البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 16.45 16.55 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.45 16.55 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.44 16.54 24 ساعة بنك بلوم 16.44 16.54 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.44 16.54 22 ساعة البنك الأهلي المصري 16.44 16.54 24 ساعة بنك مصر 16.44 16.54 24 ساعة بنك البركة 16.44 16.54 21 ساعة بنك قناة السويس 16.44 16.54 4 أيام بنك التنمية الصناعية 16.44 16.54 22 ساعة البنك المصرى الخليجى 16.43 16.53 24 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.43 16.53 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 16.43 16.53 22 ساعة بنك المشرق 16.43 16.53 20 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 16.43 16.53 18 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 16.43 16.53 24 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.43 16.53 24 ساعة المصرف العربى الدولى 16.42 16.52 ساعتين بنك عودة 16.42 16.52 11 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.42 16.52 4 أيام بنك التعمير والإسكان 16.42 16.52 15 ساعة كريدى أجريكول 16.42 16.52 19 ساعة بنك الإسكندرية 16.42 16.52 15 ساعة المصرف المتحد 16.42 16.52 23 ساعة البنك المركزى المصرى 16.41 16.53 19 ساعة متوسط سعر باقي العملات انهيار سعر الذهب.. تعرف على سعر المعدن الأصفر اليوم 9 سبتمبر 2019 في مصر والسعودية اسعار الدواجن اليوم الأثنين 9/9/2019 في الأسواق طبقاً للبورصة المصرية .. تعرف على سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور سعر الريال السعودي اليوم أعلى سعر للشراء: 4.38 اتش اس بى سى HSBC أقل سعر للبيع: 4.40 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 4.38 4.41 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 4.38 4.41 ساعة واحدة المصرف العربى الدولى 4.38 4.40 ساعتين البنك المركزى المصرى 4.38 4.41 19 ساعة البنك المصرى الخليجى 4.37 4.41 24 ساعة بنك قناة السويس 4.37 4.41 34 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.37 4.41 يوم واحد البنك الأهلي المصري 4.37 4.41 ساعتين بنك مصر 4.37 4.41 ساعة واحدة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.37 4.41 ساعتين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.36 4.41 4 أيام بنك المشرق 4.36 4.41 20 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.36 4.41 ساعة واحدة البنك الأهلى اليونانى 4.36 4.42 33 دقيقة بنك مصر إيران التنمية 4.36 4.41 ساعتين بنك الكويت الوطني NBK 4.36 4.41 18 ساعة كريدى أجريكول 4.36 4.40 19 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.36 4.41 24 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.35 4.45 ساعة واحدة بنك الإسكندرية 4.35 4.40 15 ساعة المصرف المتحد 4.35 4.41 23 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.35 4.41 22 ساعة بنك بلوم 4.34 4.41 34 دقيقة بنك البركة 4.31 4.45 21 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.30 4.46 15 ساعة

متوسط سعر باقي العملات







سعر اليورو اليوم







أعلى سعر للشراء: 18.14 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 18.22 المصرف العربى الدولى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.14 18.26 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 18.12 18.25 ساعة واحدة بنك التنمية الصناعية 18.12 18.29 22 ساعة بنك بلوم 18.12 18.29 24 دقيقة بنك قناة السويس 18.11 18.25 34 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.11 18.24 ساعة واحدة بنك عودة 18.11 18.24 ساعتين البنك الأهلى اليونانى 18.11 18.24 33 دقيقة البنك الأهلي المصري 18.11 18.24 ساعتين بنك مصر 18.11 18.24 ساعة واحدة بنك الكويت الوطني NBK 18.11 18.28 18 ساعة بنك المشرق 18.11 18.28 20 ساعة المصرف العربى الدولى 18.10 18.22 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 18.10 18.23 ساعة واحدة البنك العربي الأفريقي الدولى 18.10 18.24 34 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.10 18.23 ساعتين كريدى أجريكول 18.10 18.27 19 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 18.10 18.27 يوم واحد البنك المركزى المصرى 18.10 18.23 19 ساعة البنك المصرى الخليجى 18.10 18.24 ساعة واحدة المصرف المتحد 18.09 18.22 ساعتين بنك الإسكندرية 18.07 18.22 ساعة واحدة بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.31 34 دقيقة بنك البركة 18.03 18.32 21 ساعة بنك التعمير والإسكان 18.02 18.30 15 ساعة