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أسعار الببيع والشراء لجميع العملات الأجنبية والعربية اليوم 9/9/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء

بواسطة حنان الزهيري 0


انخفضت أسعار العملات اليوم الإثنين 09-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.45 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 16.55 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.38، بينما سجل سعر البيع 4.43، وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم سعر شراء 18.10 جنيه، قيمة بيع 18.30 جنيه.



سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.45
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.52
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
البنك العقاري المصري العربي16.4516.55يوم واحد
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.4516.55يوم واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.4416.5424 ساعة
بنك بلوم16.4416.544 أيام
البنك الأهلى اليونانى16.4416.5422 ساعة
البنك الأهلي المصري16.4416.5424 ساعة
بنك مصر16.4416.5424 ساعة
بنك البركة16.4416.5421 ساعة
بنك قناة السويس16.4416.544 أيام
بنك التنمية الصناعية16.4416.5422 ساعة
البنك المصرى الخليجى16.4316.5324 ساعة
بنك مصر إيران التنمية16.4316.53ساعتين
اتش اس بى سى HSBC16.4316.5322 ساعة
بنك المشرق16.4316.5320 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK16.4316.5318 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى16.4316.5324 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.4316.5324 ساعة
المصرف العربى الدولى16.4216.52ساعتين
بنك عودة16.4216.5211 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB)16.4216.524 أيام
بنك التعمير والإسكان16.4216.5215 ساعة
كريدى أجريكول16.4216.5219 ساعة
بنك الإسكندرية16.4216.5215 ساعة
المصرف المتحد16.4216.5223 ساعة
البنك المركزى المصرى16.4116.5319 ساعة

متوسط سعر باقي العملات

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سعر الريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 4.38
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 4.40
بنك الإسكندرية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك عودة4.384.41ساعتين
اتش اس بى سى HSBC4.384.41ساعة واحدة
المصرف العربى الدولى4.384.40ساعتين
البنك المركزى المصرى4.384.4119 ساعة
البنك المصرى الخليجى4.374.4124 ساعة
بنك قناة السويس4.374.4134 دقيقة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.374.41يوم واحد
البنك الأهلي المصري4.374.41ساعتين
بنك مصر4.374.41ساعة واحدة
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.374.41ساعتين
البنك التجاري الدولي (CIB)4.364.414 أيام
بنك المشرق4.364.4120 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.364.41ساعة واحدة
البنك الأهلى اليونانى4.364.4233 دقيقة
بنك مصر إيران التنمية4.364.41ساعتين
بنك الكويت الوطني NBK4.364.4118 ساعة
كريدى أجريكول4.364.4019 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.364.4124 ساعة
البنك العقاري المصري العربي4.354.45ساعة واحدة
بنك الإسكندرية4.354.4015 ساعة
المصرف المتحد4.354.4123 ساعة
بنك التنمية الصناعية4.354.4122 ساعة
بنك بلوم4.344.4134 دقيقة
بنك البركة4.314.4521 ساعة
بنك التعمير والإسكان4.304.4615 ساعة

متوسط سعر باقي العملات



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سعر اليورو اليوم



أعلى سعر للشراء: 18.14
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 18.22
المصرف العربى الدولى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.1418.26يوم واحد
البنك العقاري المصري العربي18.1218.25ساعة واحدة
بنك التنمية الصناعية18.1218.2922 ساعة
بنك بلوم18.1218.2924 دقيقة
بنك قناة السويس18.1118.2534 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.1118.24ساعة واحدة
بنك عودة18.1118.24ساعتين
البنك الأهلى اليونانى18.1118.2433 دقيقة
البنك الأهلي المصري18.1118.24ساعتين
بنك مصر18.1118.24ساعة واحدة
بنك الكويت الوطني NBK18.1118.2818 ساعة
بنك المشرق18.1118.2820 ساعة
المصرف العربى الدولى18.1018.22ساعتين
اتش اس بى سى HSBC18.1018.23ساعة واحدة
البنك العربي الأفريقي الدولى18.1018.2434 دقيقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات18.1018.23ساعتين
كريدى أجريكول18.1018.2719 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)18.1018.27يوم واحد
البنك المركزى المصرى18.1018.2319 ساعة
البنك المصرى الخليجى18.1018.24ساعة واحدة
المصرف المتحد18.0918.22ساعتين
بنك الإسكندرية18.0718.22ساعة واحدة
بنك مصر إيران التنمية18.0518.3134 دقيقة
بنك البركة18.0318.3221 ساعة
بنك التعمير والإسكان18.0218.3015 ساعة

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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