أسعار البلح فى مصر اليوم مع اقتراب شهر رمضان الكريم

مع اقتراب شهر رمضان المعظم بدأ الاهتمام بمعرفة أسعار البلح بكل أنواعه فى مصر، حيث أنه فى شهر رمضان يفضل الصائمون الإفطار على البلح والتمر، وقد أوصنا رسولنا الكريم بأن نفطر على التمر، حيث قال صلى الله عليه وسلم “إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمراً فالماء، فإنه طهور”، ونعرض فى التقرير التالى أسعار البلح بكافة أنواعه فى سوق الجملة بسوق العبور .

سجل سعر كيلو البلح الإبريمي ما بين 11 إلى 21 جنيه، والبلح الشامى ما بين 6 إلى 14 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 15 إلى 25 جنيه، والبلح المركابي يتراوح ما بين 6 إلى 16 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البلح العينات يتراوح ما بين 12 إلى 20 جنيه.

كذلك البلح البان فقد تراوح سعر الكيلو ما بين 12 إلى 20 جنيه، أما سعر كيلو البلح الوردة فيتراوح ما بين 14 إلى 20 جنيه للكيلو، أما سعر كيلو البلح البرتمودة فيتراوح ما بين 13 إلى 23 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو البلح السكوتى ما بين 10 إلى 25 جنيه.

أما البلح الأسوانى يتراوح ما بين 6 إلى 16 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو البلح الجنديلة ما بين 10 إلى 25 جنيه، بينما سجل سعر كيلو البلح قرن الغزال ما بين 15 إلى 25 جنيه للكيلو.، وهذه الأسعار وفقا لآخر تعاملات فى سوق العبور سوق الجملة اليوم الجمعة، وتختلف أسعار سوق الجملة عن الأسواق الأخري.

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