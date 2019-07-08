أسعار البوتاجازات الجديدة 2019 جميع الأحجام وأشهر الماركات في السوق المصري

أسعار البوتاجازات من الأجهزة الكهربائية التي لا غنى عنها في كل بيت، فعلى الرغم من الارتفاع الذي شهده سوق الأجهزة الكهربائية المصرية، إلا أن الأسعار بدأت في الانخفاض والاستقرار مع بداية عام 2018م، لذلك تحرص جميع الشركة المصنعة على المنافسة القوية ليستمر تواجدها المتواصل والحصول على أكبر نسبة مبيعات وتستخدم خامات بجودة عالية و تصيميم المنتج بلمسة جمالية وشكل جذاب وهو ما جعلني اليوم أقدم للقارئ أسعار البوتاجازات بالسوق المصري، وكذلك أنواع الماركات واشهرها.

أسعار البوتاجازات 2019.

السوق المصري لا يخلو من الأجهزة الكهربائية متعددة الأنواع، وينطبق هذا على البوتاجاز الذي يتنوع ما بين الاستخدام بالكهرباء أو بالغاز، وتأتي أنواعه كوايت بوينت ويونيون أير و كريازي وزانوسي ويونيفرسال وغيرهم، وسنجد من كل نوع أحجام مختلفة وألوان، وهو ما سنوضح لكم تفصيلاً ضمن قائمة الأسعار, كما تتميز صناعة البوتاجازات في مصر بأشكالها العادية, موصفاتها التي تلبي احتياجات سيدة المنزل ومنها الوان مختلفة, السيرفر والاستاتلس ستيل والأبيض والأحمر وأيضا منهم أحجام متنوعة, بوتجاز 4 شعلة وهناك بوتجاز 5 شعلة و 6 شعلة وأيضا 7 شعلة كما شاركت في الصناعة فقدمت بوتاجازات مصري جيد ويمتلك مواد بجودة عالية، فضلاً عن الألوان المتعددة لكي تناسب جميع الأذواق.

أسعار بوتاجاز كريازى.

أسعار بوتاجاز كريازى خمسة شعل 8900 ستانلس بسعر 5400 جنيها.

أسعار بوتاجاز كريازى أربعة شعل 6600 ستانلس سعر 4900 جنيها.

أسعار بوتاجاز كريازى أربعة شعل 6400 ستانلس سعر 4750 جنيها.

أسعار بوتاجاز كريازى أربعة شعل 6400 أبيض سعر 4250 جنيها.

أسعار بوتاجاز كريازى خمسة شعل 9600 M ستانلس سعر 5900 جنيها.

أسعار بوتاجاز كريازى خمسة شعل 9601 ستانلس سعر 7100 جنيها.

أسعار بوتاجاز زانوسي.

أسعار بوتجاز غاز خمس شعل ستانلس ستيل تصنيع شركة زانوسي 6,199 جنيها.

أسعار بوتجاز غاز أربع شعل ستانلس ستيل تصنيع شركة زانوسي 3,245 جنيها.

أسعار بوتجاز غاز خمس شعل تصنيع شركة زانوسي لون فضي 4,910 جنيها.

أسعار بوتجاز غاز خمس شعل تصنيع شركة زانوسي لون فضي 5,200 جنيها.

أسعار بوتجاز غاز أربع شعل ستانليس ستيل تصنيع شركة زانوسي لون بني 2,849 جنيها.

أسعار بوتجاز غاز أربع شعل ستانليس ستيل تصنيع شركة زانوسي لون فضي 3,349 جنيها.

أسعار بوتجاز غاز أربع شعل ستانليس ستيل تصنيع شركة زانوسي لون فضي 3,900 جنيها.

أسعار بوتاجاز كهربائي بلت ان من الزجاج والسيراميك لون أسود تصنيع شركة زانوسي جنيها.

أسعار بوتاجازات لاجيرمانيا وفريش.

أسعار بوتاجاز لاجيرمانيا غاز بريما 90×60 سم خمس شعل سعر 15,00 جنيها.

أسعار بوتاجاز لاجيرمانيا غاز 60×60 سم استانلس أربع شعل سعر 6,800 جنيها.

أسعار بوتاجاز لاجيرمانيا غاز 90×60 سم استانلس ست شعل سعر 13,200 جنيها.

أسعار بوتاجاز لاجيرمانيا غاز 90×60 سم استانلس خمس شعل سعر 10,400 جنيها.

أسعار بوتاجاز لاجيرمانيا غاز بريما مقاس 60×90 سم خمس شعل سعر 15.00 جنيها.

أسعار بوتاجاز لاجيرمانيا غاز 90×60 سم استانلس خمس شعل سعر 12.00 جنيها.

أسعار بوتاجاز لاجيرمانيا غاز 90×60 سم استانلس خمس شعل سعر 9,800 جنيها.

أسعار بوتاجاز لاجيرمانيا غاز 90×60 سم استانلس ست شعل سعر 14,200 جنيها.

أسعار بوتاجاز لاجيرمانيا غاز باللون الأحمر 90×60 خمس شعل سعر 13,400 جنيها.

أسعار بوتاجاز فريش وش استانلس عريض أربع شعل سعر 3200 جنيها.

أسعار بوتاجاز فريش الوان وش استانلس كنز أربع شعل سعر 3100 جنيها.

أسعار بوتاجاز فريش استانلس كامل كنز أربع شعل 3050 جنيها.

أسعار بوتاجاز فريش استانلس كامل عريض أربع شعل 3090 جنيها.

أسعار بوتاجازات يونيون اير ويونيون تك.

أسعار بوتاجاز يونيون تاك 55*55 استانلس أربع شعل السعر 1800جنيها.

أسعار بوتاجاز مقاس 60*60 يونيون اير أي شيف مزود بمروحةأربع شعل سعر 4880 جنيها.

أسعار بوتاجاز يونيون تك أربع شعل مقاس 60*60 سعر 2200 جنيها.

أسعار بوتاجاز يونيون تك مقاس 80*60 مزود بمروحة خمس شعل سعر 3500 جنيها.

أسعار بوتاجاز يونيون اير خمس شعل مقاس 80*60 أي شيف مزود بمروحة سعر 6500 جنيها.

أسعار بوتاجاز يونيون تك مقاس 80*60 أي كوك سمارت تحكم ديجتال خمس شعل سعر 5820 جنيها.

أسعار بوتاجاز يونيون تك مقاس 90*60 خمسة شعل بالمروحة و تحكم ديجتال سعر 4500 جنيه

أسعار بوتاجاز أي كوك يونيون اير مقاس 90*60 خمس شعل بالمروحة سعر 6200 جنيها.

أسعار بوتاجاز يونيون اير مقاس 90*60 أي شيف خمس شعل سعر 7200جنيها.

أسعار بوتاجاز توشيبا لاجيرمانيا 2019.