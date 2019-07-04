أسعار البيض تنخفض 6 جنيهات بشكل مفاجيء خلال يومين تعرف على الأسباب

يبحث المواطنين عن أسعار البيض، حيث لا يستغني البيت المصري عن البيض لدخوله في الأكلات المختلفة والحلويات، نتابع معكم أسعار البيض، حيث تتفاوت أسعار البيض يوماً عن اليوم الآخر، حيث انخفضت أسعار البيض بشكل مفاجيء خلال اليومين الماضيين بقيمة 6 جنيهات، فما هي أسباب انخفاض أسعار البيض؟ هذا ما نسرده معكم في السياق التالي.

انخفاض أسعار البيض اليوم 4 يوليو 2019

سجل اليوم 4 يوليو 2019 سعر كل من البيض الأحمر، والبيض الأبيض 22 جنيه مصري، ويأتي سعر بيع بورصة الحمامى كما يلي:

كرتونة البيض الأحمر مائدة كبير : 23.5 جنيه مصري.

كرتونة البيض الأبيض مائدة كبير : 23 جنيه مصري.

كرتونة بيض بلدي عتيق: 33 جنيه مصري.

أسباب انخفاض سعر البيض

أكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن “الدكتور نبيل درويش” أن انخفاض سعر البيض اليوم يرجع إلى زيادة المعروض وقلة نسبة الاستهلاك في تلك الفترة من العام، كما أشار إلى أن الإجازة الصيفية لها الأثر السلبي على سعر البيض حيث أنه من المتوقع أن إنتاج البيض هذا العام يزيد عن 14 مليار بيضة، وهو نتاج أكثر من إنتاج العام السابق من البيض، والذي قدر حوالي 12 مليار بيضة في العام.

كما أن أحد أهم أسباب تذبذب أسعار البيض وجود حلقات وسيطة وسماسرة، ومن الجدير بالذكر أن سياسة السوق الحرة تعتبر هي المحدد الرئيسي لسعر البيض.