أسعار الثلاجات Prices of refrigerators في مصر جميع الأحجام وأشهر الماركات

أسعار الثلاجات Prices of refrigerators جزء لا يتجزأ من المطبخ على مستوى العالم، لاستخدامها في حفظ الطعام وتجميد البعض الأخر، فتكون خير معين للمرأة العاملة، لذلك نجد عدد كبير من الموديلات والماركات والمقاسات لتلبية كل الأذواق، وبالتالي تختلف الشركات والمصانع المنتجة للثلاجات على مستوى العالم مثل (شركة توشيبا, شركة شارب, شركة سامسونج, شركة ال جى, شركة هيتاشي, شركة كريازى), ويتنافس الجميع في إنتاج أفضل جودة تشمل اللون والشكل والأحجام والأنظمة الحديثة التي تلفت الأنظار وتستحوذ على أكبر نسبة مبيعات حيث تستخدم أغلب الشركات, الخامات بجودة عالية, تصيميم المنتج بلمسة جمالية وشكل جذاب.

أسعار الثلاجات Prices of refrigerators.

شهد بداية شهر يوليو ارتفاع في أسعار الوقود مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأجهزة الكهربائية بشكل عام في السوق المصري وذلك بعد قرار البنك المركزي عام 2017 م بتعويم الجنيه، وبعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي, وبدأ الدولار يستقر أمام الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى تراجع سعر الأجهزة الكهربائية منذ العام الماضي حتى الآن.

ولا سيما الثلاجات التي سنقدم نبذة مختصرة عن أسعارها في السطور التالية.

أسعار ثلاجات ال جى 2019.

سعر ثلاجة ال جى 14 قدم بقيمة 11700 جنيها.

سعر ثلاجة ال جى 16 قدم بالحنفية ديجيتال بقيمة 19800 جنيها.

سعر ثلاجة ال جى 20 قدم بقيمة 16500 جنيها.

سعر ثلاجة ال جى 20 قدم بقيمة 11700 جنيها.

سعر ثلاجة ال جى 21 قدم بقيمة 17500 جنيها.

سعر ثلاجة ال جى 20 قدم ديجيتال بالحنفية بقيمة 20500 جنيها.

سعر ثلاجة ال جى 23 قدم ديجيتال بالحنفية بقيمة 26000 جنيها.

سعر ثلاجة ال جى 25 قدم ديجيتال بالحنفية بقيمة 30700 جنيها.

سعر ثلاجة ال جى 27 قدم ديجيتال بالحنفية بقيمة 34000 جنيها.

أسعار ثلاجات توشيبا 2019.

سعر ثلاجة توشيبا حجم 277 لتر بقيمة 4600 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا حجم 317 لتر بقيمة 5700 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا حجم 328 لتر عدد باب اثنين بقيمة 6300 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا حجم 335 لتر عدد اثنين باب بقيمة 6600 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا حجم 409 لتر بقيمة 12200 جنيها, كما يمنكم معرفة أسعار البوتاجازات الجديدة 2019 جميع الأحجام وأشهر الماركات في السوق المصري

سعر ثلاجة توشيبا حجم 664 لتر عدد 2 باب بقيمة 24700 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا حجم 377 لتر بقيمة 7600جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا حجم 307 لتر عدد ثلاثة باب بقيمة 4900 جنيها.

سعر ثلاجة توشيبا حجم 657 لتر بقيمة 22700 جنيها.

أسعار ثلاجات سامسونج.

سعر ثلاجة سامسونج 4 باب ستانلس حجم 28 قدم هو 80,799 جنية.

ثلاجة سامسونج اللون سيلفر ديجيتال سعة 533 لتر بالحنفية سعر بيعها هو 43,949 جنية.

ثلاجة سامسونج ديجيتال نوفروست اللون سيلفر سعة 620 لتر ثمن بيعها هو 27,299 جنية.

ثلاجة سامسونج ديجيتال سعة 528 لتر ديجتال ثمن بيعها هو 19,099 جنية.

ثلاجة سامسونج نوفروست اللون سيلفر ديجيتال سعة 500 لتر سعر بيعها هو 17,840 جنية.

ثلاجة سامسونج اللون سيلفر نوفروست سعة 440 تباع فى الاسواق بسعر 14,450 جنية.

سعر ثلاجة سامسونج حجم 516 لتر رقمية بقيمة 20300 جنيها.

سعر ثلاجة سامسونج حجم 320 لتر بقيمة 11400 جنيها.

سعر ثلاجة سامسونج حجم 350 لتر بقيمة 12300 جنيها.

سعر ثلاجة سامسونج حجم 397 لتر بقيمة 13900 جنيها.

سعر ثلاجة سامسونج حجم 454 لتر بقيمة 16600 جنيها.

سعر ثلاجة سامسونج حجم 384 لتر بقيمة 13400 جنيها.

سعر ثلاجة سامسونج حجم 380 لتر بقيمة 13300 جنيها.

أسعار ثلاجات شارب 2019