أسعار الحديد المحلية اليوم بمصر الأربعاء 21 أغسطس| وفق أحدث أخبار أسواق البناء

يشهد قطاع أسواق الحديد المحلية داخل سوق البناء المصرية حالة من الاستقرار الذي كان نتاج سياسيات اقتصادية متتالية هدفت إلى تحقيق النمو المستقر بسوق البناء المصري مُستهدفة بشكل مباشر تحقيق الموازنة العادلة بين الطلب والعرض على مواد البناء الرئيسية بالسوق المصرية وفي مقدمتها الحديد بجانب الأسمنت والجبس والطوب فضلاً عن الأخشاب، وهذا تقرير اليوم الأربعاء 21-8-2019 لتتعرف على أسعار مصانع الحديد بمختلف أسماءها اليوم بمصر، لتقف بذلك على أحدث سعر للحديد اليوم بمصر.

كم هي أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21 أغسطس

عانت سوق الحديد لفترة ممتدة من سيطرة العديد من الشواهد السلبية التي أوجدت حالة اضطراب شديدة بالسوق وساهمت في زيادة سعر طن الحديد بشكل غير منطقي أو عادل، ولكن تكاتفت عدة جهات ووزارات بالحكومة المصرية لضبط سوق الحديد بقوانين حماية المستهلك ومكافحة الإغراق ومكافحة السلوك الاحتكاري، وبالفعل ثبتت الأسعار واستقر العرض ليتناسب مع الطلب.

المصنع: حديد المصريين .. سعر اليوم 11800 جنيه.

المصنع: حديد عز.. سعر اليوم 11900 جنيه.

المصنع: حديد العتال.. سعر اليوم 11850 جنيه.

المصنع: حديد عطية.. سعر اليوم 11800 جنيه.

المصنع: حديد بشاي.. سعر اليوم 11850 جنيه.

المصنع: حديد المراكبي.. سعر اليوم 11750 جنيه.

المصنع: حديد سرحان.. سعر اليوم 11650 جنيه.

المصنع: حديد المعادي.. سعر اليوم 11550 جنيه.

ويتضح لنا بدراسة وتفحص بيان أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 داخل سوق البناء المصري، أن مصنع حديد عز قدم أعلى سعر اليوم لأسواق الحديد للطن الواحد، وجاء أقل سعر لطن الحديد اليوم الأربعاء 21-8-2019 بمصر من قبل مصنع حديد المعادي.