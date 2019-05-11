أسعار الحديد المسلح والأسمنت والجبس اليوم السبت 11 مايو 2019

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الحديد المسلح مع بداية تعاملات اليوم السبت 11 مايو 2019 حيث بلغ متوسط سعر طن الحديد نحو 11 ألف و650 جنيه، وسجل سعر طن الحديد المصريين 11 ألف و800 جنيه، وبلغ سعر طن الحديد عز 11 ألف و900 جنيه، بينما سجل سعر طن الحديد بشاي 11 ألف و850 جنيه، وبلغ سعر طن الحديد المراكبي 11 ألف و750 جنيه، وسجل سعر طن الحديد سرحان 11 ألف و650 جنيه، وسجل سعر طن الحديد المعادي 11 ألف و550 جنيه.

أسعار الأسمنت المسلح

أما أسعار الأسمنت فتشهد هى الأخري استقرار فى السوق المحلية حيث بلغ سعر طن الأسمنت المسلح 858 جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت أسوان 823 جنيهن وبلغ سعر طن الأسمنت المخصوص 835 جنيه، وبلغ سعر طن الأسمنت شوري 815 جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت الصخرة 823 جنيه، وبلغ سعر طن الأسمنت السويدي 860 جنيه.

أما سعر طن الأسمنت النصر فقد بلغ نحو 835 جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت بني سويف 833 جنيه، ووصل سعر طن الأسمنت المسلة 823 جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت السويس 840 جنيه، وبلغ طن الأسمنت العسكري 828 جنيه، وأسمنت طرة وحلوان وصل إلى 838 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

أما عن أسعار الأسمنت الأبيض فقد وصل سعر طن الأسمنت الأبيض 2200 جنيه، وسعر طن الأسمنت الأبيض العادة 23285 جنيه، وبلغ سعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء 2250 جنيه، وسعر طن الأسمنت الأبيض رويال العادة بلغ 2250 جنيه، سجل سعر طن الأسمنت الأبيض الواحة 2200 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط

أما سعر طن الأسمنت المخلوط فقد سجل 770 جنيه، وبلغ سعر طن أسمنت النخيل 760 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت الواحة 775 جنيه، وبلغ سعر طن أسمنت التوفير 768 جنيه، وبلغ سعر طن الأسمنت المقاوم للملوحة نحو 880 جنيه، وطن أسمنت أسيوط المقاوم للملوحة فبلغ 870 جنيه، وبلغ سعر أسمنت السويس سى ووتر See Water نحو 880 جنيه وسعر طن أسمنت السويدي المقاوم للملوحة فبلغ 890 جنيه.

أما عن أسعار الجبس فقد بلغ سعر طن الجبس العامرية نحو 630 جنيه، وسجل سعر طن جبس الدولية 680 جنيه، وبلغ سعر طن جبس المعمار 660 جنيه، وسجل سعر طن الجبس مصر سيناء نحو 610 جنيه.