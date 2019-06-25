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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019 بمختلف المصانع والشركات في مصر

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019 بمختلف المصانع والشركات في مصر
أسعار الحديد اليوم

أصبحت أن صناعة الحديد والصلب واحدة من الصناعات التي تجد صعوبة إلى حد ما في بعض دول العالم في الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد أدى إلى انخفاض المبيعات وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد ، وهناك الكثير من المشاكل التي تواجه شركات الصلب وصناعة الحديد في العديد من الدول المختلفة، ومن أهم النقاط التي يجب أن يتم مراعتها  لدى شركات الحديد والصلب هو أن تهتم الشركات بالجانب الخاص بحماية البيئة، الأمر الذي يجب أن يتفق مع الصفات العالمية للبيئة.

أسعار الحديد في مصر

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد داخل جمهورية مصر العربية كانت قد شهدت فترة  كبيرة من ارتفاع الأسعار وذلك خلال الفترة المنصرمة ، وقد جاء ذلك بعد أن قامت وزارة المالية المصرية بفرض مجموعة من رسوم وقاية بشكل مؤقت ، وقد أتى ذلك في منتصف شهر أبريل الماضي، كما قد ارتفعت أسعار الحديد بنسبة تصل إلى ـ25% على مختلف واردات حديد التسليح والصلب ، كما قد ارتفعت إلى نسبة 15% على البليت (خام الحديد) ، ومن المقرر أن يستمر ارتفاع الأسعار لمدة 180 يوما، على أن ينتهي في شهر سبتمبر.

أسعار الحديد في الشركات والمصانع بمصر

كما تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر طن الحديد قبل قرار وزارة المالية الخاص بفرض رسوم وقاية مؤقتة كان يبلغ 9.500 جنيه، وبعد هذا القرار شهد سعر الطن ارتفاعًا أوصل سعره إلى 10.500، ثم ارتفع بعد ذلك ليتجاوز 11 ألف جنيه، ومن خلال موقعنا نحدد أحدث وأدق أسعار الحديد اليوم الثلاثاء.

اسم الشركة أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر 11450 11550 11700

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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