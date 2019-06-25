أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019 بمختلف المصانع والشركات في مصر

أصبحت أن صناعة الحديد والصلب واحدة من الصناعات التي تجد صعوبة إلى حد ما في بعض دول العالم في الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد أدى إلى انخفاض المبيعات وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد ، وهناك الكثير من المشاكل التي تواجه شركات الصلب وصناعة الحديد في العديد من الدول المختلفة، ومن أهم النقاط التي يجب أن يتم مراعتها لدى شركات الحديد والصلب هو أن تهتم الشركات بالجانب الخاص بحماية البيئة، الأمر الذي يجب أن يتفق مع الصفات العالمية للبيئة.

أسعار الحديد في مصر

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد داخل جمهورية مصر العربية كانت قد شهدت فترة كبيرة من ارتفاع الأسعار وذلك خلال الفترة المنصرمة ، وقد جاء ذلك بعد أن قامت وزارة المالية المصرية بفرض مجموعة من رسوم وقاية بشكل مؤقت ، وقد أتى ذلك في منتصف شهر أبريل الماضي، كما قد ارتفعت أسعار الحديد بنسبة تصل إلى ـ25% على مختلف واردات حديد التسليح والصلب ، كما قد ارتفعت إلى نسبة 15% على البليت (خام الحديد) ، ومن المقرر أن يستمر ارتفاع الأسعار لمدة 180 يوما، على أن ينتهي في شهر سبتمبر.

أسعار الحديد في الشركات والمصانع بمصر

كما تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر طن الحديد قبل قرار وزارة المالية الخاص بفرض رسوم وقاية مؤقتة كان يبلغ 9.500 جنيه، وبعد هذا القرار شهد سعر الطن ارتفاعًا أوصل سعره إلى 10.500، ثم ارتفع بعد ذلك ليتجاوز 11 ألف جنيه، ومن خلال موقعنا نحدد أحدث وأدق أسعار الحديد اليوم الثلاثاء.