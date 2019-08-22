أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر 22 أغسطس| وفق أحدث أخبار أسواق مواد البناء

ما هي أحدث أسعار الحديد اليوم؟ هو السؤال الذي يتصدر يومياً ساحات أسواق البناء في مصر والعالم، فالحديد هو العنصر الاستراتيجي الأول في تكلفة البناء بالتكاتف مع مواد البناء الهامة الأخرى مثل الأسمنت والجبس والأخشاب والطوب، ومن هذا المنطلق ووفق ذلك المفهوم يأتيكم عبر هذا التقرير المعني برصد أخبار وأنباء وتطورات أسواق العقارات والبناء المصرية، أحدث أسعار الحديد اليوم الخميس بتاريخ 22 أغسطس كما ورد تماماً من بيانات شركات الحديد وتقارير الأسواق.

كم هي أسعار الحديد اليوم الخميس بمصر

من المفيد أن تكون المتابعة اليومية لأسعار الحديد المحلية بالسوق المصرية وفق تاريخ 22-8-2019 متتابعة بالتوازي مع نشرات الأسعار الرسمية لشركات الحديد العاملة بمصر ووفق ما تُحدده هي من أسعار تسليم لطن الحديد سواء للتاجر أو للمستهلك، والأسعار التي سوف نوضحها هي أسعار شركات الحديد المختلفة اليوم، بمؤشرات الأسعار التي يتم عرضها بالسوق للمستهلك والمشتري النهائي بمصر وسط حالة الاستقرار التي تُهيمن على أسعار مواد البناء.

جاء السعر اليوم بتاريخ 22 أغسطس لطن حديد المصريين عند 11800ج، وزاد سعر حديد عز عن سعر حديد المصريين بمعدل 100 جنيه للطن ليسجل اليوم الخميس سعر 11900ج، وجاء اليوم الخميس سعر طن حديد العتال بمصر عند 11850 جنيه متوسطاً أسعار حديد كل من عز والمصريين.

بينما تساوى سعر حديد عطية مع سعر حديد المصريين اليوم ليسجل للطن الواحد 11800 جنيه، وتساوى سعر حديد بشاي مع سعر حديد العتال ليسجل الطن من حديد بشاي اليوم 11850ج، ونأتي لأقل ثلاث شركات ومصانع اليوم في عرض أسعار الحديد بتاريخ 22-8-2019.

حيث سجل حديد المعادي اليوم الخميس 22-8-2019 أقل أسعار شركات الحديد المحلية بالسوق المصرية ليأتي طن الحديد منه عند سعر 11550 جنيه، يليه سعر طن الحديد من شركة سرحان عند 11650 جنيه، ثم طن حديد المراكبي بسعر 11750 جنيه، ولكن في سوق الحديد ومواد البناء عموماً ليست الأسعار وحدها الحكم بل تتدخل وبقوة معايير الجودة فلها أهميتها وبلا شك التي تفوق في كثير من الأحيان التوفير في السعر.