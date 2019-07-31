أسعار الحديد اليوم الخميس 1 – 8 – 2019 في الشركات والمصانع المصرية

يذكر أن أسعار الحديد قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء في السوق الاقتصادي المصري في الفترة الراهنة ، ويذكر أن ذلك قد جاء بعد ارتفاع أسعار الحديد بقدر يتراوح ما بين 180 جنيه مصري و 250 جنيه مصري فى الطن الواحد ، وقد رجع ارتفاع أسعار الحديد إلى قيام الدولة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت.
ونقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير مفصل فيما يتعلق بمختلف أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع العاملة بمصر وذلك لليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2019 ، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد كانت في الفترة الأخيرة قد شهدت موجة متتالية من الانخفاضات المتتابعة خلال الفترة المنصرمة ، فقد انخفضت أسعار الحديد انخفاض قد تراوح ما بين 200 جنيه مصري إلى 600 جنيه مصري للطن الواحد ، وقد جاء هذا الانخفاض بسبب تراجع أسعار خام البيليت على المستوى العالمي ، فقد وصل سعر خام البيليت إلى 410 دولارات للطن الواحد ، ويجب ذكر أن البيليت قد ارتفع بقدر 7 دولارات للطن مؤخرًا.
سعر طن الحديد اليوم الخميس في المصانع المصرية
- سعر طن شركة حديد عز:
أقل سعر 11.890جنيه، وأعلى سعر 11900 جنيه.
- سعر طن شركة حديد بشاي:
أقل سعر 11830 جنيه، وأعلى سعر 11850 جنيه.
- سعر طن شركة حديد العتال:
أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11850 جنيه.
- سعر طن شركة حديد عطيه:
أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه.
- سعر طن شركة حديد سرحان:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه.
- سعر طن شركة حديد المراكبي:
أقل سعر 11740 جنيه، وأعلى سعر 11750 جنيه.
- سعر طن شركة حديد المصريين:
أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه.
- سعر طن شركة حديد الكومي:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11600 جنيه.
- سعر طن شركة حديد المعادي:
أقل سعر 11500 جنيه، وأعلى سعر 11550 جنيه.
- سعر طن شركة حديد العشري:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيه.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب:
أقل سعر 11550 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه.
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