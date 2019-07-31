أسعار الحديد اليوم الخميس 1 – 8 – 2019 في الشركات والمصانع المصرية

يذكر أن أسعار الحديد قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء في السوق الاقتصادي المصري في الفترة الراهنة ، ويذكر أن ذلك قد جاء بعد ارتفاع أسعار الحديد بقدر يتراوح ما بين 180 جنيه مصري و 250 جنيه مصري فى الطن الواحد ، وقد رجع ارتفاع أسعار الحديد إلى قيام الدولة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح والبيليت.

ونقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير مفصل فيما يتعلق بمختلف أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع العاملة بمصر وذلك لليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2019 ، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد كانت في الفترة الأخيرة قد شهدت موجة متتالية من الانخفاضات المتتابعة خلال الفترة المنصرمة ، فقد انخفضت أسعار الحديد انخفاض قد تراوح ما بين 200 جنيه مصري إلى 600 جنيه مصري للطن الواحد ، وقد جاء هذا الانخفاض بسبب تراجع أسعار خام البيليت على المستوى العالمي ، فقد وصل سعر خام البيليت إلى 410 دولارات للطن الواحد ، ويجب ذكر أن البيليت قد ارتفع بقدر 7 دولارات للطن مؤخرًا.

سعر طن الحديد اليوم الخميس في المصانع المصرية