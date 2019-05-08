أسعار الحديد اليوم 8 مايو 2019 بمصر | شامل رصد البيانات المُعلنة من جميع المصانع

أسعار حديد التسليح بمصر، وأسعار الحديد بشكل عام، أحد أهم العوامل الحاكمة لتكلفة بناء العقارات وأيضاً تُحدد التكلفة العامة للأسعار المتداولة بالقطاع العقاري بشكل عام، وهذا قطعاً له ما قد يُفسره بشكلٍ واضح، حيث أن الحديد وقد يُضاف إليه الأسمنت يُمثلان معاً ما يقرب من نصف التكلفة المُنفقة في بناء العقار .

ومن هذا كله، يكن لرصد أحدث أسعار الحديد بالسوق بشكل يومي أهمية كبيرة يجب أن تحظى بالإهتمام الكافي، وعليه عبر تقرير الأسعار هذا والمفصل والراصد لكافة أسعار المصانع المتواجدة بمصر، نقدم لكم أسعار الحديد بالسوق المصرية اليوم وذلك ليوم الأربعاء الموافق 8 مايو من العام 2019 .

ما هي أحدث أسعار الحديد الآن بمصر

وبمتابعة بيانات أسعار الحديد للمصانع المصرية، والتي تم الإعلان عنها، تبين أن أسعار الحديد بالمصانع المصرية هي كالتالي وفق الرصد اليومي وحتى الساعة :

سعر حديد عز اليوم الأربعاء 8 مايو سجل من 11600 حتى 11900 للطن .

سعر حديد عز الدخيلة اليوم بمصر 8 مايو تراوح من 11600 إلى 11900 جنيه للطن .

سعر حديد المصريين اليوم بالسوق بتاريخ 8 مايو سجل سعر يتراوح من 11650 جنيه حتى 11950 جنيه .

سعر حديد بيشاي اليوم بالسوق المصرية بتاريخ 8-5-2019 تراوح من 11600 حتى 11900 جنيه للطن .

سعر حديد العتال اليوم الأربعاء 8 مايو بالسوق تراوح من 11450 جنيه للطن حتى 11700 جنيه للطن .

سعر حديد عطية بمصر اليوم حسب أسعار الأسواق حتى اللحظة من 11400 حتى 11650 جنيه .

سعر حديد مصر ستيل اليوم بالسوق بتاريخ 8 مايو سجل سعراً يتراوح من 11425 جنيه حتى 11750 جنيه .

سعر حديد قوطة اليوم حتى اللحظة سجل سعر يتراوح من 11375 جنيه حتى 11650 جنيه .

وتظل المتابعة العامة المستمرة لأسعار الحديد بالسوق قائمة، وذلك حتى نوفر لكم أحدث البيانات الخاصة بأسعار الحديد بالسوق الآن مع كافة التحديثات المطلوبة في هذا السياق .