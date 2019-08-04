أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

نقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج أدق وأحدث أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، وذلك لليوم الأحد ، الموافق الرابع من شهر أغسطس لعام 2019 ، ويرجع ذلك لما تلقاه أسعار مواد البناء من أهمية كبيرة للغاية بين العديد من الأشخاص في مصر سواء كانوا تجار ، أم مستثمرين ، وكذلك مقاولين البناء.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الأسعار التي يتم ذكرها في تلك النقاط الموضحة أدناه ، هي سعر الطن الحديد “تسليم المصنع” ، وليست تلك أسعار تسليم التاجر ، فيضاف لأسعار التاجر تحمل مجموعة من النفقات الخاصة بأعمال النقل والتحميل ، كما أن تلك الأسعار الموجودة لدى تجار الجملة ، ويذكر أنه من الممكن أن تحدث اختلافات بسيطة في الأسعار في بعض المحافظات ، وذلك تبعًا للمسافة التي يتم استيراد الحديد من خلالها.

أسعار طن الحديد اليوم الأحد في مصر