أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

نقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج أدق وأحدث أسعار الحديد الموجودة في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، وذلك لليوم الأحد ، الموافق الرابع من شهر أغسطس لعام 2019 ، ويرجع ذلك لما تلقاه أسعار مواد البناء من أهمية كبيرة للغاية بين العديد من الأشخاص في مصر سواء كانوا تجار ، أم مستثمرين ، وكذلك مقاولين البناء.
ومن الجدير بالذكر أن جميع الأسعار التي يتم ذكرها في تلك النقاط الموضحة أدناه ، هي سعر الطن الحديد “تسليم المصنع” ، وليست تلك أسعار تسليم التاجر ، فيضاف لأسعار التاجر تحمل مجموعة من النفقات الخاصة بأعمال النقل والتحميل ، كما أن تلك الأسعار الموجودة لدى تجار الجملة ، ويذكر أنه من الممكن أن تحدث اختلافات بسيطة في الأسعار في بعض المحافظات ، وذلك تبعًا للمسافة التي يتم استيراد الحديد من خلالها.
أسعار طن الحديد اليوم الأحد في مصر
- سعر طن شركة حديد عز:
أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد بشاي:
أقل سعر 11830 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العتال:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد عطيه:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المراكبي:
أقل سعر 11740 جنيه ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الكومي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي:
أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العشري:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب:
أقل سعر 11550 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
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