أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين 22/4/2019

يشهد سعر الحديد اليوم الإثنين 22 أبريل 2019 في مصر، نوع من الاستقرار النسبي، بعد هدوء موجة ارتفاعه في العام الماضي، ويعتبر الحديد من مواد البناء المهمة لجميع شرائح الشعب، لما لها من دور هام في تحديد سعر المساكن، لذلك يهتم الجميع بمتابعة أسعار الحديد في مصر، ويرتبط سعر الحديد في مصر، بالتطورات في الأسواق العالمية، حيث تستورد المواد الخام الخاص بالحديد، من الخارج ثم يعاد تصنيعها في المصانع المصرية، ولكنها تشهد حاليا حالة من الاستقرار والهدوء النسبي، ولم تغيير شركة حديد عز، أسعارها عن العام الماضي، وسنتابع معكم بشكل مستمر أسعار الحديد في مصر، وهي مستقرة منذ فترة طويلة.

أسعار الحديد في مصر

تراوح سعر الحديد في شركة حديد عز، من 11720 جنيه إلى 11750 جنيه مصري.

تراوح سعر الحديد في شركة بشاي، من 11600 جنيه إلى 11650 جنيه مصري.

تراوح سعر الحديد في شركة العتال، من 11550 جنيه إلى 11600 جنيه مصري.

تراوح سعر الحديد في شركة الكومي، من 11430 جنيه إلى 11450 جنيه مصري.

تراوح سعر الحديد في شركة سرحان، من 11300 جنيه إلى 11350 جنيه مصري.

وصل سعر الحديد في شركة المصريين إلى 11600 جنيه.

تراوح سعر الحديد في شركة مصر ستيل، من 11500 جنيه إلى 11550 جنيه مصري.

تراوح سعر الحديد في شركة العشري، من 11500 جنيه، إلى 11525 جنيه مصري.

العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في مصر

ترتبط أسعار الحديد في مصر، بأسعار المواد الخام عالميا، وبشكل خاص أسعار البليت، حيث أن أسعارها تتحكم في سعر الحديد المحلية.

يرتبط سعر الحديد أيضا بسعر الدولار، حيث ترتفع عند ارتفاع سعر الدولار، كما أن زيادة الحديد المطلوب في السوق، يؤثر بشكل مباشر على سعر الحديد في مصر.

من المتوقع أن ينخفض سعر الحديد في مصر في الشهور المقبلة، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة البليت في السوق العالمي، وأيضا زيادة كمية الحديد في السوق المصرية، سيؤدي إلى انخفاض سعره.

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