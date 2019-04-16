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أسعار الحديد والأسمنت اليوم .. ارتفاع سعر الحديد متوقع بعد فرض رسوم على الورادات

كتب سمير زيادة آخر تحديث

أسعار الحديد والأسمنت في مصر من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا خلال المدى المنظور القريب، ولا سيما الحديد المسلح بعد قرار وزير الصناعة والتجارة، المهندس عمرو مصطفى، والذي تضمن فرض رسوم على الحديد التسليح المستورد بداية من 15 أبريل الجاري ولمدة 180 يومًا وبنسبة 25% من القيمة، وذلك من قبيل التدابير الوقائية المؤقتة، مما أثار قرار  وزير الصناعة ردود فعل متباينة خلال اليومين الماضيين، فاعتبره البعض قرار من شأنه أن يشعل منافسة المنتج المحلي للمستورد، واعتبره البعض الآخر أنه سوف يؤثر على سعر الحديد ويرجّحون ارتفاع متوقع خلال فترة وجيزة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم

تشهد أسعار الحديد في السوق المحلية المصرية استقرارًا ملحوظًا منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، مع توقعات أن تحدث تغيرات خلال الفترة القادمة المنظورة بعد قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم مؤقتة على الحديد المستورد والمواد الخام التي تدخل في صناعة الحديد،  كإجراء وقائي وبهدف حماية الصناعة المحلية، وفيما يلي جدول بأسعار الحديد اليوم وفق آخر تحديث:

الشركة

المنتج

سعر الطن / جنيه

حديد عز

عز / الدخيلة11600
حديد المصريينالمصريين

11650

حديد العتال

العتال11450

حديد عطية

عطية

11400

حديد الجارحيالجارحي

11475

حديد الجيوشي

الجيوشي11400

حديد المراكبي

المراكبي11450
حديد عيادعياد

11000

طنطا للصلبطنطا

11350

اسعار الأسمنت اليوم

اتسمت أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية بحالة من التذبذب وعدم الاستقرار نسبيًا، بين ارتفاع تارة وانخفاض تارة أخرى، وذلك متأثرة بحالتي العرض والطلب في سوق مواد البناء، وحالة نشاط او جمود حركة البيع والشراء، فشهدت اليوم تراجعًا طفيفًا مع انطلاقة التعاملات ، وفيما يلي أسعار الأسمنت وفق آخر تحديث للأسعار :

الشركةالمنتجسعر الطن / جنيه

العربية للأسمنت

المسلح860

أسمنت اسيوط

المهندس838
صناعات مواد البناءالتعمير

838

أسمنت أسيك المنياأسيك

830

أسمنت النهضة

الصخرة823

لافارج للأسمنت

المخصوص

835

السويس للأسمنتالسويس

848

أسمنت بورتلاند طرة

طرة850
أسمنت السويديالسويدي

860

أسمنت بني سويف

بني سويف830
اسمنت شورىشورى

815

قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد

من المتوقع أن تظهر تأثيرات قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم على الحديد المسلح المستورد، والذي دخل حيز التنفيذ، خلال فترة قصيرة مقبلة، ويأتي هذا القرار ضمن إطار حماية المنتج المحلي من منافسة المنتج المستورد منخفض السعر مقارنة بسعر الحديد المصنع محليًا، وأبرز ما جاء في قرار وزير الصناعة ما يلي :

  • رسوم على البليت بنسبة 15%، و25% على الحديد المستورد.
  • بدء تنفيذ الجمارك للقرار اعتبارًا من 15 أبريل 2019.
  • تنفيذ القرار لمدة 6 أشهر.
  • تطبيق قرار فرض الرسوم على الشحنات المستوردة بدءا من أبريل ولمدة 180 يوما.
  • يتم احتساب رسم الحماية على أساس الأسعار التى يقوم قطاع المعالجات التجارية، بإرسالها لمصلحة الجمارك نهاية كل شهر.
  • النسبة الـ25 % مفروضة على حديد التسليح لأغراض البناء فقط، ومنتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط ” البليت”.

التأثيرات المتوقعة لتنفيذ قرار فرض رسوم على الحديد المستورد

وفقًا لما صرح به رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في مصر، أحمد الزيني، لوكالة رويترز العالمية الإخبارية، أن تجار ومصنعي الحديد قاموا بتعطيش السوق ومنع البيع بمجرد علمهم بالقرار ، بهدف رفع سعر الحديد المحلي وهو ما حصل بالفعل حيث ارتفع طن الحديد نحو 500 جنيه قبل سريان قرار فرض الرسوم على الحديد المستورد.

ومن جهة أخرى قد يشهد قطاع العقارات الذي يتأثر بشكل مباشر بـ أسعار الحديد والأسمنت، وذلك  خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا ملحوظًا على خلفية فرض الرسوم على الحديد المستورد.

 

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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