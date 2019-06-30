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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 30 – 6 – 2019 في الشركات والمصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 30 – 6 – 2019 في الشركات والمصانع المصرية
أسعار الحديد اليوم

يتابع الكثير من التجار والمستثمرين وكذلك الأشخاص العادية أسعار الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية، رغبة منهم في الإطلاع على أجدد وأدق أسعار الحديد والأسمنت الموجودة داخل الشركات والمصانع المصرية، ففي الفترة الأخيرة قد شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار والهدوء في الأسعار فلم تنخفض أو ترتفع أسعار الحديد وذلك لعدم تغير العوامل المؤثرة على سعر الحديد في السوق المصرية، مثل ثبات سعر خام البيلت.

أسعار الحديد في الشركات والمصانع المصرية

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

أسعار الأسمنت في الشركات والمصانع

أما فيما يتعلق بأسعار الأسمنت داخل الأسواق المصرية من مصانع وشركات مختلفة، نجد أن أسعار الأسمنت قد شهدت في بداية تعاملات اليوم انخفاض بسيط للغاية، والجدول التالي يوضح أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية:

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس
العربية للأسمنت المسلح 850 853
الشركة العربية للأسمنت النصر 825 820
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 805
أسمنت أسيوط المهندس 813 810
صناعات مواد البناء التعمير 813 810
أسمنت أسك المنيا أسيك 840 835
أسمنت أسيك المنيا حورس 840 835
أسمنت النهضة الصخرة 798 793
أسمنت وادي النيل المصري 810 810
أسمنت وادي النيل وادي النيل 810 805
لافارج للأسمنت المخصوص 810 805
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 798 793
أسمنت العريش العسكري 810 808
أسمنت سيناء سيناء 800 798
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 813 810
السويس للأسمنت السويس 813 815
أسمنت بورتلاند طرة طرة 818 820
أسمنت حلوان حلوان 818 820
أسمنت شورى شورى 813 810
مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820
أسمنت السويدي السويدي 850 853
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 798
مصر للأسمنت قنا المسلة 798 793

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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