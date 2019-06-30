أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 30 – 6 – 2019 في الشركات والمصانع المصرية

يتابع الكثير من التجار والمستثمرين وكذلك الأشخاص العادية أسعار الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية، رغبة منهم في الإطلاع على أجدد وأدق أسعار الحديد والأسمنت الموجودة داخل الشركات والمصانع المصرية، ففي الفترة الأخيرة قد شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار والهدوء في الأسعار فلم تنخفض أو ترتفع أسعار الحديد وذلك لعدم تغير العوامل المؤثرة على سعر الحديد في السوق المصرية، مثل ثبات سعر خام البيلت.
أسعار الحديد في الشركات والمصانع المصرية
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
أسعار الأسمنت في الشركات والمصانع
أما فيما يتعلق بأسعار الأسمنت داخل الأسواق المصرية من مصانع وشركات مختلفة، نجد أن أسعار الأسمنت قد شهدت في بداية تعاملات اليوم انخفاض بسيط للغاية، والجدول التالي يوضح أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية:
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|850
|853
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|825
|820
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|808
|805
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|813
|810
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|813
|810
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|840
|835
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|840
|835
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|798
|793
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|810
|810
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|810
|805
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|810
|805
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|798
|793
|أسمنت العريش
|العسكري
|810
|808
|أسمنت سيناء
|سيناء
|800
|798
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|813
|810
|السويس للأسمنت
|السويس
|813
|815
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|818
|820
|أسمنت حلوان
|حلوان
|818
|820
|أسمنت شورى
|شورى
|813
|810
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|820
|820
|أسمنت السويدي
|السويدي
|850
|853
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|800
|798
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|798
|793
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