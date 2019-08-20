أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20/8/2019 ..شعبة مواد البناء تكشف حقيقة انخفاض الأسعار

أسعار الحديد والأسمنت تشهد استقرارًا ملحوظًا ، في أسواق مواد البناء في مصر، وهذا ما أكّده رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية ” صدى البلد” ، يوم أمس الإثنين ، حيث أشار إلى أنه لا صحة لما يتردد من أنباء عن انخفاض أسعار مادة حديد التسليح من 12750 إلى 12350 جنيه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك ، وأكّد الزيني على أن سعر الطن أرض المصنع يتراوح ما بين 11200 و 11890 جنيه ، وما زالت الأسعار مستقرة منذ شهرين دون أن تتأثر بارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
أسعار الحديد اليوم
تستقر أسعار الحديد اليوم في الشركات وأسواق مواد البناء المحلية ، والأسعار المحددة لهذا الشهر الجاري يبلغ متوسطها للطن من أرض المصنع تتراوح ما بين 11200 جنيه إلى 11890 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الحديد اليوم :
|الشركة
|المنتج
|سعر الطن / جنيه
|حديد عز
|عز / الدخيلة
|11890
|حديد المصريين
|المصريين
|11800
|حديد العتال
|العتال
|11850
|حديد عطية
|عطية
|11800
|حديد الجارحي
|الجارحي
|11850
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11650
|حديد المراكبي
|المراكبي
|11750
|حديد العشري
|العشري
|11650
|حديد المعادي
|المعادي
|11550
|حديد مصر الكومي
|الكومي
|11600
|حديد مصر ستيل
|ستيل
|11650
أسعار الأسمنت اليوم
شهدت الأسواق المحلية تراجعًا في حركة بيع الأسمنت ، نتيجة لوجود زيادة في المعروض مقابل قلة في الطلب ، وبلغ التراجع بأسعار الأسمنت للطن الواحد حسب “الزيني” متراوحًا ما بين 30 إلى 40 جنيه ، وفيما يلي أسعار الأسمنت في الشركات والمصانع المنتجة حسب آخر تحديث:
|الشركة
|المنتج
|سعر الطن / جنيه
|العربية للأسمنت
|المسلح
|830
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|830
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|830
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|830
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|805
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|810
|السويس للأسمنت
|السويس
|810
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|825
|أسمنت السويدي
|السويدي
|830
|أسمنت بني سويف
|بني سويف
|–
|اسمنت حلوان
|حلوان
|825
|أسمنت حورس
|حورس
|810
تنويه : أسعار الحديد والأسمنت المبينة في الجداول أعلاه هي لكميات لا تقل عن 30 طن ، شريطة أن يكون سداد الثمن نقدًا ، أو بطريق السداد قصير الأمد، وتشمل الأسعار تكاليف النقل دون نفقات الإكرامية والتعتيق.
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