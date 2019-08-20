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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20/8/2019 ..شعبة مواد البناء تكشف حقيقة انخفاض الأسعار

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20/8/2019 ..شعبة مواد البناء تكشف حقيقة انخفاض الأسعار
أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت تشهد استقرارًا ملحوظًا ، في أسواق مواد البناء في مصر، وهذا ما أكّده رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية ” صدى البلد” ، يوم أمس الإثنين ، حيث أشار إلى أنه لا صحة لما يتردد من أنباء عن انخفاض أسعار مادة حديد التسليح من 12750 إلى 12350 جنيه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك ، وأكّد الزيني على أن سعر الطن أرض المصنع يتراوح ما بين 11200 و 11890 جنيه ، وما زالت الأسعار مستقرة منذ شهرين دون أن تتأثر بارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر الحديد والاسمنت اليوم
سعر الحديد والاسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم

تستقر أسعار الحديد اليوم في الشركات وأسواق مواد البناء المحلية ، والأسعار المحددة لهذا الشهر الجاري يبلغ متوسطها للطن من أرض المصنع تتراوح ما بين 11200 جنيه إلى 11890 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الحديد اليوم :

الشركةالمنتجسعر الطن / جنيه
حديد عزعز / الدخيلة11890
حديد المصريينالمصريين11800
حديد العتالالعتال11850
حديد عطيةعطية11800
حديد الجارحيالجارحي11850
حديد الجيوشيالجيوشي11650
حديد المراكبيالمراكبي11750
حديد العشريالعشري11650
حديد المعاديالمعادي11550
حديد مصر الكوميالكومي11600
حديد مصر ستيلستيل11650

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت

شهدت الأسواق المحلية تراجعًا في حركة بيع الأسمنت ، نتيجة لوجود زيادة في المعروض مقابل قلة في الطلب ، وبلغ التراجع بأسعار الأسمنت للطن الواحد حسب “الزيني” متراوحًا ما بين 30 إلى 40 جنيه ، وفيما يلي أسعار الأسمنت في الشركات والمصانع المنتجة حسب آخر تحديث:

الشركةالمنتجسعر الطن / جنيه
العربية للأسمنتالمسلح830
أسمنت اسيوطالمهندس830
صناعات مواد البناءالتعمير830
أسمنت أسيك المنياأسيك830
أسمنت النهضةالصخرة805
لافارج للأسمنتالمخصوص810
السويس للأسمنتالسويس810
أسمنت بورتلاند طرةطرة825
أسمنت السويديالسويدي830
أسمنت بني سويفبني سويف
اسمنت حلوانحلوان825
أسمنت حورسحورس810

تنويه : أسعار الحديد والأسمنت المبينة في الجداول أعلاه هي لكميات لا تقل عن 30 طن ، شريطة أن يكون سداد الثمن نقدًا ، أو بطريق السداد قصير الأمد، وتشمل الأسعار تكاليف النقل دون نفقات الإكرامية والتعتيق.

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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