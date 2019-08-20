أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20/8/2019 ..شعبة مواد البناء تكشف حقيقة انخفاض الأسعار

أسعار الحديد والأسمنت تشهد استقرارًا ملحوظًا ، في أسواق مواد البناء في مصر، وهذا ما أكّده رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية ” صدى البلد” ، يوم أمس الإثنين ، حيث أشار إلى أنه لا صحة لما يتردد من أنباء عن انخفاض أسعار مادة حديد التسليح من 12750 إلى 12350 جنيه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك ، وأكّد الزيني على أن سعر الطن أرض المصنع يتراوح ما بين 11200 و 11890 جنيه ، وما زالت الأسعار مستقرة منذ شهرين دون أن تتأثر بارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم

تستقر أسعار الحديد اليوم في الشركات وأسواق مواد البناء المحلية ، والأسعار المحددة لهذا الشهر الجاري يبلغ متوسطها للطن من أرض المصنع تتراوح ما بين 11200 جنيه إلى 11890 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الحديد اليوم :

الشركة المنتج سعر الطن / جنيه حديد عز عز / الدخيلة 11890 حديد المصريين المصريين 11800 حديد العتال العتال 11850 حديد عطية عطية 11800 حديد الجارحي الجارحي 11850 حديد الجيوشي الجيوشي 11650 حديد المراكبي المراكبي 11750 حديد العشري العشري 11650 حديد المعادي المعادي 11550 حديد مصر الكومي الكومي 11600 حديد مصر ستيل ستيل 11650

أسعار الأسمنت اليوم

شهدت الأسواق المحلية تراجعًا في حركة بيع الأسمنت ، نتيجة لوجود زيادة في المعروض مقابل قلة في الطلب ، وبلغ التراجع بأسعار الأسمنت للطن الواحد حسب “الزيني” متراوحًا ما بين 30 إلى 40 جنيه ، وفيما يلي أسعار الأسمنت في الشركات والمصانع المنتجة حسب آخر تحديث:

الشركة المنتج سعر الطن / جنيه العربية للأسمنت المسلح 830 أسمنت اسيوط المهندس 830 صناعات مواد البناء التعمير 830 أسمنت أسيك المنيا أسيك 830 أسمنت النهضة الصخرة 805 لافارج للأسمنت المخصوص 810 السويس للأسمنت السويس 810 أسمنت بورتلاند طرة طرة 825 أسمنت السويدي السويدي 830 أسمنت بني سويف بني سويف – اسمنت حلوان حلوان 825 أسمنت حورس حورس 810

تنويه : أسعار الحديد والأسمنت المبينة في الجداول أعلاه هي لكميات لا تقل عن 30 طن ، شريطة أن يكون سداد الثمن نقدًا ، أو بطريق السداد قصير الأمد، وتشمل الأسعار تكاليف النقل دون نفقات الإكرامية والتعتيق.