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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في مصر

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في مصر
سعر طن الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر استقرار تام، بحسب ما أوضح مؤخراً رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني في خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير والذي يتم إذاعته عبر قناة صدي البلد نفي بشكل قاطع حدوث تراجع في أسعار الحديد، موضحاً أن أسعار مواد البناء لم تتأثر بزيادة سعر المحروقات الأخيرة، وأن الأسعار مُستقرة منذ حوالي شهرين، ولكن عن تراجع أسعار الأسمنت في الفترة الأخيرة فجاء بنسبة تراوحت ما بين 30 إلى 40 جنيه للطن الواحد بسبب زيادة المعروض.

أسعار الحديد اليوم

تراوح سعر طن الحديد لمنتج عز ما بين 11880 جنيه إلى 11900 جنيه، بينما تراوح سعر طن الحديد للمراكبي ما بين 11740 إلى 11750 جنيه للطن، وتراوح سعر طن الحديد لمُنتج العشري ما بين 11500 جنيه إلى 11525 جنيه للطن الواحد، وإليكم أحدث أسعار الحديد في مصر:

اسم الشركةاسم المنتجأقل سعر بالجنيه المصريأعلى سعر بالجنيه المصري
حديد عزعز1188011900
الدخيلة1188011900
حديد المصريينالمصريين1180011800
حديد بشايبشاي1183011850
الوطنية للصلبالعتال1180011850
حديد عطيهعطيه1180011800
حديد المراكبيالمراكبي1174011750
حديد الكوميالكومي1160011600
حديد المعاديالمعادي1150011550
حديد بيانكوبيانكو
حديد العشريالعشري1150011525
حديد أكتوبرأكتوبر
حديد الجارحيالجارحي1015010100
حديد الوطنيةالوطنية
حديد اركواركو97509800
حديد قوطةقوطة
حديد سرحانسرحان
الجيوشي للصلبالجيوشي1160011650
مصر ستيلمصر ستيل1160011650
الشركة الصينيةالصينية
حديد أوكرانيأوكراني
حديد تركيتركي

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت اليوم لمنتج المسلح ما بين 820 جنيه إلى 825 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت النهضة 800 جنيه، بينما تراوح سعر طن أسمنت المخصوص ما بين 800 إلى 805 جنيه، وإليكم أحدث أسعار الأسمنت اليوم:

الشركةالمنتجأقل سعر بالجنيهأعلى سعر بالجنيه
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح820825
النصر800800
التحرير
أسمنت اسيوطالمهندس
الفهد
الصعيد
شركة صناعات مواد البناءالتعمير
أسمنت أسيك المنياأسيك
حورس
أسمنت النهضةالنهضة800800
الصخرة800800
أسمنت وادي النيلوادي النيل805810
لافارج للأسمنتالمخصوص800805
الممتاز
أبو الهول
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان795800
أسمنت العريشالعسكري805810
أسمنت سيناءسيناء795800
الشركة القومية للأسمنتالفاخر
السويس للأسمنتالسويس805810
أسمنت بورتلاند طرةطرة
تكنو
أسمنت حلوانحلوان815815
أسمنت شورىشورى795800
مصر بني سويفمصر بني سويف805805
السويديالسويدي825830
جنوب الواديجنوب الوادي800800
أسمنت بنى سويفتايتان
مصر للأسمنت قناالمسلة795800
الإسكندرية للأسمتالماكس895900
بلادي
العامرية انترسمنتالعامرية عادة855855
البرج880885
الساحل
الدلتا

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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