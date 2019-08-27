أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في مصر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر استقرار تام، بحسب ما أوضح مؤخراً رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني في خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير والذي يتم إذاعته عبر قناة صدي البلد نفي بشكل قاطع حدوث تراجع في أسعار الحديد، موضحاً أن أسعار مواد البناء لم تتأثر بزيادة سعر المحروقات الأخيرة، وأن الأسعار مُستقرة منذ حوالي شهرين، ولكن عن تراجع أسعار الأسمنت في الفترة الأخيرة فجاء بنسبة تراوحت ما بين 30 إلى 40 جنيه للطن الواحد بسبب زيادة المعروض.

أسعار الحديد اليوم

تراوح سعر طن الحديد لمنتج عز ما بين 11880 جنيه إلى 11900 جنيه، بينما تراوح سعر طن الحديد للمراكبي ما بين 11740 إلى 11750 جنيه للطن، وتراوح سعر طن الحديد لمُنتج العشري ما بين 11500 جنيه إلى 11525 جنيه للطن الواحد، وإليكم أحدث أسعار الحديد في مصر:

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر بالجنيه المصري أعلى سعر بالجنيه المصري حديد عز عز 11880 11900 الدخيلة 11880 11900 حديد المصريين المصريين 11800 11800 حديد بشاي بشاي 11830 11850 الوطنية للصلب العتال 11800 11850 حديد عطيه عطيه 11800 11800 حديد المراكبي المراكبي 11740 11750 حديد الكومي الكومي 11600 11600 حديد المعادي المعادي 11500 11550 حديد بيانكو بيانكو – – حديد العشري العشري 11500 11525 حديد أكتوبر أكتوبر – – حديد الجارحي الجارحي 10150 10100 حديد الوطنية الوطنية – – حديد اركو اركو 9750 9800 حديد قوطة قوطة – – حديد سرحان سرحان – – الجيوشي للصلب الجيوشي 11600 11650 مصر ستيل مصر ستيل 11600 11650 الشركة الصينية الصينية – – حديد أوكراني أوكراني – – حديد تركي تركي – –

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت اليوم لمنتج المسلح ما بين 820 جنيه إلى 825 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت النهضة 800 جنيه، بينما تراوح سعر طن أسمنت المخصوص ما بين 800 إلى 805 جنيه، وإليكم أحدث أسعار الأسمنت اليوم: