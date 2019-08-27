أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في مصر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر استقرار تام، بحسب ما أوضح مؤخراً رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني في خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير والذي يتم إذاعته عبر قناة صدي البلد نفي بشكل قاطع حدوث تراجع في أسعار الحديد، موضحاً أن أسعار مواد البناء لم تتأثر بزيادة سعر المحروقات الأخيرة، وأن الأسعار مُستقرة منذ حوالي شهرين، ولكن عن تراجع أسعار الأسمنت في الفترة الأخيرة فجاء بنسبة تراوحت ما بين 30 إلى 40 جنيه للطن الواحد بسبب زيادة المعروض.
أسعار الحديد اليوم
تراوح سعر طن الحديد لمنتج عز ما بين 11880 جنيه إلى 11900 جنيه، بينما تراوح سعر طن الحديد للمراكبي ما بين 11740 إلى 11750 جنيه للطن، وتراوح سعر طن الحديد لمُنتج العشري ما بين 11500 جنيه إلى 11525 جنيه للطن الواحد، وإليكم أحدث أسعار الحديد في مصر:
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أقل سعر بالجنيه المصري
|أعلى سعر بالجنيه المصري
|حديد عز
|عز
|11880
|11900
|الدخيلة
|11880
|11900
|حديد المصريين
|المصريين
|11800
|11800
|حديد بشاي
|بشاي
|11830
|11850
|الوطنية للصلب
|العتال
|11800
|11850
|حديد عطيه
|عطيه
|11800
|11800
|حديد المراكبي
|المراكبي
|11740
|11750
|حديد الكومي
|الكومي
|11600
|11600
|حديد المعادي
|المعادي
|11500
|11550
|حديد بيانكو
|بيانكو
|–
|–
|حديد العشري
|العشري
|11500
|11525
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|–
|–
|حديد الجارحي
|الجارحي
|10150
|10100
|حديد الوطنية
|الوطنية
|–
|–
|حديد اركو
|اركو
|9750
|9800
|حديد قوطة
|قوطة
|–
|–
|حديد سرحان
|سرحان
|–
|–
|الجيوشي للصلب
|الجيوشي
|11600
|11650
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|11600
|11650
|الشركة الصينية
|الصينية
|–
|–
|حديد أوكراني
|أوكراني
|–
|–
|حديد تركي
|تركي
|–
|–
أسعار الأسمنت اليوم
وسجل سعر طن الأسمنت اليوم لمنتج المسلح ما بين 820 جنيه إلى 825 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت النهضة 800 جنيه، بينما تراوح سعر طن أسمنت المخصوص ما بين 800 إلى 805 جنيه، وإليكم أحدث أسعار الأسمنت اليوم:
|الشركة
|المنتج
|أقل سعر بالجنيه
|أعلى سعر بالجنيه
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|820
|825
|النصر
|800
|800
|التحرير
|–
|–
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|–
|–
|الفهد
|–
|–
|الصعيد
|–
|–
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|–
|–
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|–
|–
|حورس
|–
|–
|أسمنت النهضة
|النهضة
|800
|800
|الصخرة
|800
|800
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|805
|810
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|800
|805
|الممتاز
|–
|–
|أبو الهول
|–
|–
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|795
|800
|أسمنت العريش
|العسكري
|805
|810
|أسمنت سيناء
|سيناء
|795
|800
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|–
|–
|السويس للأسمنت
|السويس
|805
|810
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|–
|–
|تكنو
|–
|–
|أسمنت حلوان
|حلوان
|815
|815
|أسمنت شورى
|شورى
|795
|800
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|805
|805
|السويدي
|السويدي
|825
|830
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|800
|800
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|–
|–
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|795
|800
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|895
|900
|بلادي
|–
|–
|العامرية انترسمنت
|العامرية عادة
|855
|855
|البرج
|880
|885
|الساحل
|–
|–
|الدلتا
|–
|–
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