جدول أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 14-6-2019 في مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة نستعرضه لكم من خلال كلمة دوت أورج، وفق شعبة المواد والبناء فقد سجل سعر الحديد اليوم استقرار تام في الأسواق المصرية بعد أن سجل سعر الحديد مؤخراً ارتفاع بنحو 250 جنيه للطن بعد أن تم فرض رسوم على الحديد الخام أحد أهم مكونات صناعة الحديد، جديراً بالذكر أن أسعار الحديد الخام وصلت الآن لنحو 410 دولارات مقابل الطن، ليستقر بناء على سعر البيليت (الحديد الخام) سعر طن الحديد لمنتج عز عند 11900 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

تشهد أسعار الحديد والأسمنت منذ مطلع الشهر الجاري استقرار في كافة مصانع مصر، وفقاً لتقارير أسعار الحديد، نتيجة لاستقرار سعر الحديد الخام، وسجل حديد المصريين مقابل الطن بنحو 11800 جنيه وفق سعر السوق المصري، بينما استقر سعر طن الأسمنت العادي لمنتج المسلح عند 820 جنيه، وسجل المخصوص 800 جنيه مقابل الطن، جديراً بالذكر أن أسعار الأسمنت الأبيض في مصر قد شهدت مؤخراً ارتفاع بحوالي 200 جنيه للطن، ليُسجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة عند 2430 جنيه.

سعر الحديد والأسمنت

تباين سعر الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ تعويم الجنيه المصري بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو الضعف، وكذلك مع ارتفاع أسعار الطاقةالتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة السابقة، ونتابع معكم عبر موقع كلمة أسعار الحديد والأسمنت وفق تحديث اليوم الجمعة.

المنتج السعر بالجنيه مقابل الطن حديد المصريين 11800 حديد عز والدخيلة 11900 حديد الجيوشي 11650 حديد الجارحي 11750 حديد طنطا 11550 أسمنت المسلح 820 أسمنت المخصوص 800 أسمنت سيناء 785 أسمنت العسكري 800

وسجل سعر الأسمنت لمنتج الشركة العربية النصر بنحو 795 جنيه، ووفق تقارير سعر الأسمنت الأبيض فقد بلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 2430 جنيه، وسجل سوبر سيناء 2420 جنيه، وبلغ الواحة الأبيض 2350 جنيه.

الحديد والأسمنت في مصر

يشهد سعر الحديد والأسمنت في مصر حالة من الاستقرار بالتزامن مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة مُسبقاً بشأن ضبط كافة أسعار السلع في مصر، حيث استقر سعر طن الجبس في مصر أيضاً بالتزامن مع الحديد والأسمنت، عند 680 جنيه للطن وذلك لمنتج الدولية، بينما سجل العامرية بنحو 630 جنيه مقابل الطن.