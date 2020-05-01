يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت يوميًّا، في ظل تباين حجم الطلب في السوق المصرية، لتراجع حركة البناء، وفي الوقت نفسه زيادة معدلات الإنتاج ودخول خطوط إنتاج جديدة في مصانع للحديد والأسمنت، كما أثرت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على أسعار كثير من السلع والمنتجات ومنها مواد البناء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويرصد موقع “كلمة” قائمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 مايو 2020، ثامن أيام رمضان المبارك 1441هـ، ليستفيد منها المواطنين قبل القيام بأي عملية شراء من أسواق مواد البناء، وليتعرفوا على متوسط الأسعار في السوق المحلية، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك اختلافًا في تلك الأسعار من منطقة لأخرى، إذ جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

سعر الحديد “عطية” 9 آلاف جنيه و500 جنيه للطن.

سعر طن حديد عز والدخيلة 9 آلاف جنيه و750 جنيها للطن.

سجل حديد الكومي 9 آلاف و500 جنيه للطن.

حديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن.

طن حديد بيانكو 9 آلاف و500 جنيه.

حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن.

حديد العتال 9 آلاف و550 جنيهًا للطن.

حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا للطن.

حديد سرحان 9 آلاف و500 جنيه للطن.

حديد المعادي سجّل 9 آلاف و500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

وفي سياق رصد أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 مايو 2020، في الأسواق المحلية، بالمحافظات المختلفة، فقد جاءت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي: