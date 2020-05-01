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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت يوميًّا، في ظل تباين حجم الطلب في السوق المصرية، لتراجع حركة البناء، وفي الوقت نفسه زيادة معدلات الإنتاج ودخول خطوط إنتاج جديدة في مصانع للحديد والأسمنت، كما أثرت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على أسعار كثير من السلع والمنتجات ومنها مواد البناء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويرصد موقع “كلمة” قائمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 مايو 2020، ثامن أيام رمضان المبارك 1441هـ، ليستفيد منها المواطنين قبل القيام بأي عملية شراء من أسواق مواد البناء، وليتعرفوا على متوسط الأسعار في السوق المحلية، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك اختلافًا في تلك الأسعار من منطقة لأخرى، إذ جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

  • سعر الحديد “عطية” 9 آلاف جنيه و500 جنيه للطن.
  • سعر طن حديد عز والدخيلة 9 آلاف جنيه و750 جنيها للطن.
  • سجل حديد الكومي 9 آلاف و500 جنيه للطن.
  • حديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن.
  • طن حديد بيانكو 9 آلاف و500 جنيه.
  • حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن.
  • حديد العتال 9 آلاف و550 جنيهًا للطن.
  • حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا للطن.
  • حديد سرحان 9 آلاف و500 جنيه للطن.
  • حديد المعادي سجّل 9 آلاف و500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

وفي سياق رصد أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 1 مايو 2020، في الأسواق المحلية، بالمحافظات المختلفة، فقد جاءت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:

اسم الشركة سعر الطن
أسمنت الشركة العربية المسلح 775 جنيها
أسمنت الشركة العربية النصر 765 جنيها
أسمنت الفهد 760 جنيها
أسمنت المنيا 765 جنيها
أسمنت طرة وحلوان 770 جنيها
أسمنت المسلة 765 جنيها

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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