أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 6-7-2018 في مختلف الشركات المصرية

يمثل سعر الحديد اليوم نسبة كبيرة من عمليات البحث اليومية من قبل الكثير من المواطنين خاصةً المقبلين على البناء وأصحاب شركات المقاولات وكذلك المهتمين بالأخبار الاقتصادية في مصر بشكل عام، لذلك نتابع معكم اليوم عبر موقع كلمة أحدث أسعار الحديد والاسمنت في مصر.

الجدير بالذكر أن تعويم الجنية المصري تسبب في رفع سعر طن الحديد في مختلف الشركات إلى الضعف تقريباً، الأمر الذي أدي إلى قلة القدرة الشرائية عن الكثير من المواطنين وزيادة أسعار العقارات، ولكن شهدت أسعار الحديد اليوم استقراراً دون وجود أي تغييرات وتحديداً منذ بداية الشهر الحالي.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد لمنتج عز من بين 12900 جنية وحتى 13000 جنية ويرجع اختلاف الأسعار طبقاً للمكان، وجاء حديد المصريين ليسجل 12650 جنية.

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المنتج أقل سعر بالجنية المصري أعلى سعر بالجنية المصري عز 12900 13000 المصريين 12900 13000 بشاي 12800 12850 العتال 12750 12800 عطية 12750 12800 المراكبي 12700 12750 الكومي 12350 12350 العشري 12630 12730 الجارحي 10100 10150

وأخيراً سجل سعر طن الحديد لكل من الجيوشي ومصر ستيل عند 12650 كأقل سعر و 12750 كأعلى سعر.

سعر الاسمنت اليوم في مصر

معرفة أسعار الاسمنت أيضاً لا تقل أهمية عن أسعار الحديد اليوم خاصةً أن الاسمنت يدخل في عدد كبير من المجالات ولكن أحد أبرز الاستخدامات في مجال البناء، حيث سجل سعر طن الاسمنت لمنتج المسلح 900 جنية، فيما جاء النهضة مسجل للطن الواحد 850 جنية.

المنتج أقل سعر بالجنية المصري أعلى سعر بالجنية المصري المسلح 900 900 النصر 850 855 المهندس 890 900 التعمير 855 860 النهضة 850 850 الصخرة 850 850 المصري 880 885 سيناء 870 870 السويس 880 880

فيما سجل سعر طن الاسمنت لكل من البرج والساحل عند 780 جنية مقابل الطن الواحد.