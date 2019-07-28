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أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الأحد 28/7/2018

كتب أحمد المهديفي آخر تحديث
أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الأحد 28/7/2018
أسعار الحديد في مصر اليوم

سعر الحديد في مصر، عادت أسعار الحديد إلي الأستقرار في الأسواق المصرية، اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019، لتأتى بخلاف الأخبار والتوقعات حول زيادة أسعار الحديد في مصر نظرآ لفرض رسوم على الواردات في مصر.

وقد تباينت أسعار الحديد ومواد البناء في مصر، وفق ما نشرته الشركات المنتجه للحديد المسلح في مصر، خاصة عقب ارتفاع سعر البنزين في مصر.

وسوف ننشر لكم تقرير يضم أسعار طن الحديد، مع تحديثات الأسعار حال وجود أي تغيير في أسعار حديد التسليح على مدار اليوم.

أسعار الحديد في مصر اليوم

سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم
أسم المصنعأقل سعر للحديدأعلي سعر للحديد
حديد عز11.880 جنيهًا11.900 جنيهًا
حديد بشاي11830 جنيهًا11850 جنيهًا
حديد العتال11800 جنيهًا11850 جنيهًا
حديد عطيه11800 جنيهًا11800 جنيهًا
حديد سرحان11600 جنيهًا11650 جنيهًا
حديد المراكبي11740 جنيهًا11750 جنيهًا
حديد المصريين11800 جنيهًا11800 جنيهًا
حديد الكومي11600 جنيهًا11600 جنيهًا
حديد العشري11600 جنيهًا11650 جنيهًا

الجدير بالذكر ان الأسعار السالف ذكرها للحديد المسلح، هي لأسعار تسليم المصنع لتجار الجملة، وليس السعر للمستهلك، وتختلف الأسعار حسب كل محافظة نظرآ لتكلفه سعر نقل الحديد المسلح من المصنع.

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عن الكاتب

أحمد المهدي

كاتب ومحرر أخبار ومصمم جرافيك، مهتم بالقراءة والكتابة، وأعشق كرة القدم وخاصة كرة القدم العالمية، كما أحب الاطلاع على كل الجديد واساهم في تقديم محتوى عربي هادف.

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