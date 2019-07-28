أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الأحد 28/7/2018

سعر الحديد في مصر، عادت أسعار الحديد إلي الأستقرار في الأسواق المصرية، اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019، لتأتى بخلاف الأخبار والتوقعات حول زيادة أسعار الحديد في مصر نظرآ لفرض رسوم على الواردات في مصر.

وقد تباينت أسعار الحديد ومواد البناء في مصر، وفق ما نشرته الشركات المنتجه للحديد المسلح في مصر، خاصة عقب ارتفاع سعر البنزين في مصر.

وسوف ننشر لكم تقرير يضم أسعار طن الحديد، مع تحديثات الأسعار حال وجود أي تغيير في أسعار حديد التسليح على مدار اليوم.

أسعار الحديد في مصر اليوم

أسم المصنع أقل سعر للحديد أعلي سعر للحديد حديد عز 11.880 جنيهًا 11.900 جنيهًا حديد بشاي 11830 جنيهًا 11850 جنيهًا حديد العتال 11800 جنيهًا 11850 جنيهًا حديد عطيه 11800 جنيهًا 11800 جنيهًا حديد سرحان 11600 جنيهًا 11650 جنيهًا حديد المراكبي 11740 جنيهًا 11750 جنيهًا حديد المصريين 11800 جنيهًا 11800 جنيهًا حديد الكومي 11600 جنيهًا 11600 جنيهًا حديد العشري 11600 جنيهًا 11650 جنيهًا

الجدير بالذكر ان الأسعار السالف ذكرها للحديد المسلح، هي لأسعار تسليم المصنع لتجار الجملة، وليس السعر للمستهلك، وتختلف الأسعار حسب كل محافظة نظرآ لتكلفه سعر نقل الحديد المسلح من المصنع.