أسعار الخضار اليوم 8 مايو 2019 | البامية والليمون يُسجلان أسعار قياسية

أسعار الخضروات بمختلف أنواعها قد يكون من أهم التساؤلات الذي يطرحها المستهلك بمصر صباح كل يوم، ليس هذا وفقط بل وأيضاً يرغب في الحصول على إجابة دقيقة وواضحة حول ما هي أحدث أسعار الخضروات اليوم وفق أسواق الجملة والبيانات الرسمية الصادرة عنها عن الأسعار .

ونحن عبر تقرير شامل وأيضاً دقيق متوافق مع بيانات سوق العبور اليوم، سوف نوضح احدث أسعار الخضروات بتاريخ 8/5/2019 شامل أحدث التغيرات على الأسعار ورصدها، مع التأكيد أننا ننقل لكم أسعار الخضروات بسعر الجملة المرصود من سوق العبور وقد يحدث اختلاق بين سعر الجملة والتجزئة، لكن يظل سعر الجملة بيان مهم للاسترشاد بأسعار الأسواق الآن .

أسعار الخضروات اليوم 8-5-2019

وبالمتابعة لحدث أسعار اليوم لكافة أنواع الخضروات تبين أن الليمون سجل سعر قياسي بمقدار 23 جنيه للكيلو، أما البامية والتي هي في بداية موسمها قد سجلت سعر 25 جنيه للكيلو، ومن المؤكد سوف ينخفض سعرها خلال أسابيع .