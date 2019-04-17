من خلال متابعتنا لأسعار السلع والخدمات، نقدم لكم متابعة لأسعار الخضار والفاكهة اليوم 17 /4 /2019 المعلنة بسوق العبور للجملة، والتي تراوحت حول معدلاتها الطبيعية منذ عدة أسابيع بعد أن كان قد شهدت أرتفاع كبير الفترة السباقة، ويمكن أعتبار الأسعار المعلنة بسوق العبور أسعار أسترشادية وليست أسعار نهائية للسلع المعروضة عند تاجر التجزئة، وفيما يلي:-

أسعار الخضار اليوم 17 /4 /2019

الطماطم السعر تراوح بين 2.25 إلى 5.5 جنيها للكيلو.

البطاطس السعر تراوح بين 4 إلى 6 جنيها للكيلو.

بصل السعر تراوح بين 4 إلى 6 جنيها للكيلو.

كوسة السعر تراوح بين 3 إلى 5 جنيها للكيلو.

جزر السعر تراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيها للكيلو.

فاصوليا السعر تراوح بين 7 إلى 13 جنيها للكيلو.

ياذنجان السعر تراوح بين 4 إلى 6 جنيها للكيلو.

فلفل رومي السعر تراوح بين 7 إلى 10 جنيها للكيلو.

فلفل حامي بلدي السعر تراوح بين 6 إلى 9 جنيها للكيلو.

فلفل ألوان السعر تراوح بين 18 إلى 24 جنيها للكيلو.

ملوخية السعر تراوح بين 6 إلى 8 جنيها للكيلو.

خيار بلدي السعر تراوح بين 4 إلى 6 جنيها للكيلو.

بسلة السعر تراوح بين 7 إلى 10 جنيها للكيلو.

سبانخ السعر تراوح بين 4 إلى6 جنيها للكيلو.

قلقاس السعر تراوح بين 5 إلى8 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم 17 /4 /2019

برتقال بلدي السعر تراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيها للكيلو.

برتقال سكري السعر تراوح بين 4 إلى 5 جنيها للكيلو.

برتقال ابو سرة السعر تراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيها للكيلو.

يوسفي السعر تراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيها للكيلو.

ليمون بلدي السعر تراوح بين 18 إلى 24 جنيها للكيلو.

تفاح أمريكاني السعر تراوح بين 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

تفاح لبناني السعر تراوح بين 9 إلى 17 جنيها للكيلو.

جوافة السعر تراوح بين 5 إلى 7 جنيها للكيلو.

رمان السعر تراوح بين 9 إلى 13 جنيها للكيلو.

فراولة السعر تراوح بين 5 إلى 6 جنيها للكيلو.

كانتلوب السعر تراوح بين 5 إلى 7 جنيها للكيلو.

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