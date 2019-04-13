أسعار الخضروات التقريبية ليوم السبت 13 أبريل

رغم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتي الدفاع والداخلية تقوم بعرض بعض السلع الغذائية والخضروات في منافذها بأسعار أقل من سعر السوق، إلا أن هناك بعض الشكاوى من ارتفاع أسعار الخضروات، وقد أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن ارتفاع أسعار الخضروات سببه عوامل جوية مثل موجة الصقيع التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج كثير من الخضروات ، وعلى رأسهم الخيار والفلفل والبصل.

أسعار الخضروات الاسترشادية ليوم السبت 13 أبريل

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، فقد ساهم ارتفاع أسعار الخضروات خلال الثلاثة أشهر الماضية في صعود التضخم الشهري، ووفقا لبيانات الجهاز، فقد سجلت مجموعة الخضروات ارتفاعًا نسبته 3.9% خلال مارس، وسجلت في فبراير الماضي صعودًا قدره 8% وفي يناير 3.9%، وهو ما ساهم، وفقا للجهاز، في ارتفاع التضخم الشهري خلال هذه الشهور.

وعن الأسعار الاسترشادية للخضروات اليوم السبت 13 أبريل فقد جاءت كما يلي:

كيلو البطاطس من 4.5 إلى 6 جنيهات

كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 5.75 جنيها

كيلو الفلفل من 8 الى 11 جنيهًا

كيلو الكوسة ما بين 6 إلى 9 جنيهات

كيلو البصل ما بين 4.25 إلى 6.25 جنيها

كيلو الجزر ما بين 1.5 إلى 4 جنيهات

كيلو خيار الصوب من 7 إلى 8 جنيهات

كيلو الخيار البلدي بين 5 إلى 7 جنيهات

الفاصوليا الخضراء من 21 إلى 23 جنيهًا

كيلو الباذنجان الأبيض ما بين 6 إلى 7.5جنيها

كيلو الباذنجان البلدي بين 6.5 إلى 7 جنيهات

الكرنب 2.50 جنيه للواحدة

الملوخية من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

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