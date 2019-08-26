أسعار الخضروات اليوم بمصر الاثنين 26 أغسطس| الفاصوليا والبامية يُسجلان أسعار قياسية وثبات باقي الأصناف

نأتي لكم بتقرير اليوم الشامل لأحدث تغيرات وأسعار الخضروات والفاكهة في مصر 26 أغسطس 2019، ونتابع الأسعار مع بداية اليوم وحسب بيانات السوق التي قطعاً تتغير من يوم ليوم في تفاصيلها الجزئية، لكن الوضع العام لسوق الخضروات والفاكهة وذلك لمدة طويلة أربعة أشهر شهدت فعلياً استقرار بالسعر وثبات في حجم العرض عند المستوى الذي يكفي الطلب، وفيما يلي من سطور سيتضح لك أسعار جميع أصناف الخضار داخل مصر اليوم، والتي لاحظنا خلال متابعتنا اليومية ثبات معظم أصنافها فيما يخص السعر مع ارتفاع حقيقي أصاب البامية والفاصوليا فإليكم التفاصيل بالأرقام.

أسعار الخضروات اليوم بمصر

سجلت اليوم كل من البامية والفاصوليا ارتفاع قياسي حقيقي في السعر، وربما يكن ارتفاع الفاصوليا مبرر لأن الموسم ليس موسمها وبالتالي العرض منها قليل ولا يكفي حجم الطلب، لكن الغريب في الأمر ارتفاع أسعار البامية لفترة كبيرة فلقد كانت البامية لمدة طويلة تتراوح من 12ج حتى سعر 18ج وهو سعر مرتفع حقاً لكن زاد الأمر اليوم فكيف.

حيث ارتفعت أسعار البامية إلى مستوى وصل 20 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فلقد ارتفعت أسعارها اليوم لتصل إلى مستوى 35 جنيه للكيلو، فنجد عموماً البامية تراوحت من 14ج حتى سعر 20ج، والفاصوليا تراوحت من 25ج حتى 35 ج، وجاءت باقي أصناف الخضار اليوم عند مستويات مستقرة ثابتة في السعر فلقد تراوحت الطماطم لسعر الكيلو من 2.5ج حتى سعر 6ج، وجاءت أسعار البطاطس على اختلاف نوعيها تحمير أو فرن من 4.5ج حتى 7.5ج.

وسجل سعر البصل الاثنين اليوم في السوق من 3.5ج حتى 5.5ج، وجاءت الكوسة بعد عودة بسعر من 6.5ج حتى سعر 9ج للكيلو، واستقر سعر الباذنجان الاثنين بلدي ورومي من 2.5ج حتى 4.5ج للكيلو الواحد، أما الخيار فجاء البلدي من 3ج حتى 5ج للكيلو والصوب من 6ج حتى 9ج للكيلو الواحد، وسعر الليمون للكيلو بالسوق اليوم من 8ج حتى سعر 14ج للكيلو.