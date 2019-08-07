أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 7 أغسطس في مصر| شامل مُؤشرات وتقارير سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة يومياً، ملف يحمل لدى المواطن المصرية أهمية تزداد كثيراً مع اقتراب المواسم مثل رمضان أو عيد الأضحى، وتلك مواسم يرتفع فيها استهلاك الخُضر والفاكهة أكثر من غيرها من الأيام الأخرى، وعليه نُقدم لكم تقرير الأسعار اليومي مع مستهل صباح الأربعاء بتاريخ 7 أغسطس 2019 لكافة أنواع وأصناف ومحاصيل الخضر والفاكهة المطلوبة بالأسواق المصرية.

ويتمتع تقريرنا حول أسعار الخضروات والفاكهة 7 أغسطس 2019 بالشمول والمصداقية الكاملة والتوافق الدقيق مع بيانات أسواق الجملة المصرية وأسواق ومتاجر التجزئة المتعاملة مع المستهلك النهائي، كل هذا مع الاسترشاد الكامل بتقارير وبيانات سوق العبور الرسمية للخضر والفاكهة بمصر بتاريخ اليوم وساعة التعامل بالبيع والشراء.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمصر

شهد السوق المصرية مع بداية صباح الأربعاء 7 أغسطس 2019، مؤشرات إيجابية تتعلق بأحدث أسعار الخضروات والفاكهة المعروضة للمواطن بالأسواق، فرغم أننا بموسم يكثر فيه طلب الخضر والفاكهة لأيام تسبق عيد الأضحى المبارك، إلا أن الخضروات شهدت ثبات سعري واضح، والفاكهة شهدت تراجعات ببعض أصنافها.

سجل الكيلو الواحد من 2 جنيه – 4 جنيه من الطماطم.

سجل الكيلو الواحد من 4.5 جنيه – 7 جنيه من البطاطس.

سجل الكيلو الواحد من 3.5 جنيه – 5 جنيه من البصل.

سجل الكيلو الواحد من 6 جنيه – 7.5 جنيه من الكوسة.

سجل الكيلو الواحد من 20 جنيه – 30 جنيه من الفاصوليا.

سجل الكيلو الواحد من 3.5 جنيه – 4.5 جنيه من الباذنجان بلدي كان أو رومي.

سجل الكيلو الواحد من 3.5 – 4.5 جنيه من الملوخية.

سجل من 12 جنيه – 18 جنيه الكيلو الواحد من البامية.

سجل من 8 جنيه – 13 جنيه الكيلو الواحد من الليمون.

وتراجعت الكثير من أصناف الفاكهة اليوم بمصر بشكل يُبرهن على كفاءة الإنتاج وكفايته إلى الحد الذي فاق فعلياً المستوى العام من الطلب، فتجد كيلو العنب الأحمر بدأ سعره بالسوق من 8 جنيه إلى 9 جنيه، وتجد الكيلو من العنب الأصفر اليوم الأربعاء بدأ سعره من 6 جنيه إلى 7.5 جنيه، وتجد التفاح البلدي ثابت سعره اليوم الأربعاء من 8 جنيه إلى أقصى سعر له 12 جنيه، وتجد التفاح المستورد ثابت السعر لأكثر من شهرين من 18 جنيه إلى 22 جنيه، ونجد سعر التين البرشومي حسب الجودة طبعاً من 10 جنيه إلى 16 جنيه وتراجعت أسعاره لأنه لا يتحمل التخزين والمعروض منه كثير.

وسعر المانجو الأربعاء 7 أغسطس، الحقيقة شهدت تراجع خلال اليومين الماضيين تراوح من 3 جنيه إلى خمسة جنيه في الكيلو، فسجلت العويس صباح اليوم من 14 جنيه إلى 24 جنيه، وسجلت صباح اليوم التيمور والهندي تراجع بمقدار 4 جنيه على يومين ليسجلوا سعر من 10 جنيه إلى 16 جنيه، وصباح اليوم ثبتت مانجو الزبدية وهي يكثر عليها الطلب للتخزين لأنها أكثر أنواع المانجو استخدام في إنتاج العصير وتراوحت من 10 جنيه إلى سعر 15 جنيه.