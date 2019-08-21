أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 21 أغسطس في مصر| وفق أحدث بيانات أسواق الغذاء

تقرير اليوم الموضح بكل التفاصيل الواردة مُباشرة من السوق ليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، والمعني بتوضيح أحدث أسعار متداولة الآن عرضاً وطلباً للخضروات والفاكهة بالسوق المصرية، تتعرفون من خلاله على أحدث سعر فضلاً عن أحدث تغير مع توضيح أحدث أخبار أسواق الخضروات والفاكهة بتاريخ اليوم الأربعاء بمصر، وكل هذا عن طريق حصر بيانات أسواق الخُضر والفاكهة بمصر مع حصر بيانات سوق العبور للجملة بتاريخ 21-8-2019.

كم هي أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

نتابع بداية سعر الخضروات التي شهدت تغيرات في مجملها لصاح المستهلك خاصة في الطماطم التي كثيراً ما كان السوق يُعاني في تلك الفترة تحديداً من العام ومع حلول موجات الحر من ارتفاع سعرها بسبب ما قد يطرأ للمحصول من تلف، لكن هذا الموسم المحصول متوفر بكثرة، والأسعار عند مستويات مقبولة ومعقولة وفي متناول اليد.

بدأت الطماطم اليوم متراجعة بمعدل 0.50 جنيه للكيلو الواحد لتتراوح من 1.50 للكيلو حتى 4.5 جنيه، وجاءت اليوم بالمتابعة سعر البطاطس الأربعاء للكيلو من 5.5 جنيه إلى 8 جنيه بزيادة 1 جنيه للكيلو، أما سعر البصل اليوم الأربعاء فكان مستقر من 2.5 جنيه للكيلو إلى سعر 4 جنيه للكيلو الواحد، وسجل الباذنجان 21-8-2019 سعر من 2.5 جنيه لغاية 4.5 جنيه، وسعر كيلو الملوخية اليوم الأربعاء بسوق مصر من 3 جنيه للكيلو لغاية 4 جنيه للكيلو.

وسجلت الفاصوليا ارتفاع وأسعار مبالغ فيها لتأتي بسعر من 20 جنيه للكيلو لغاية سعر 30 جنيه للكيلو، وكذلك البامية نوعاً ما سجلت أسعار عالية من 12 جنيه للكيلو لغاية 17 جنيه للكيلو، وعن سعر كيلو الليمون البلدي الأربعاء 21-8-2019 فجاء من سعر 6.5 جنيه للكيلو لغاية 13.5 جنيه للكيلو.

كم هي أسعار الفواكه اليوم بمصر

سجل العنب الأربعاء 21-8-2019 سعر للأحمر من 7 جنيه لغاية 11 جنيه، وسجل العنب الأصفر الأربعاء من 6 جنيه لغاية 10 جنيه، وبالمتابعة سجل الأربعاء التفاح بتاريخ 21 أغسطس البلدي من 8 جنيه لغاية 12 جنيه وماذا عن المستورد سجل من 19 جنيه لغاية 24 جنيه، وسجل الأربعاء الكيلو الواحد من التين البرشومي حسب بيان السوق من 8 جنيه لغاية 15 جنيه.

ونأتي لأهم أصناف فاكهة الصيف وهي المانجو والتي أكدت أسعارها بهذا العام أنها جيدة ومستقرة فتجد المانجو العويس 21-8-2019 من 17 جنيه لغاية 27 جنيه، وتجد سعر اليوم لكل من المانجو التيمور مع المانجو الهندي بتاريخ 21 أغسطس سجلت من 12 جنيه لغاية 18 جنيه، وجاء سعر المانجو الزبدية وهي المناسبة جدا للتخزين لما بعد الموسم وتستخدم في العصائر من 10 جنيه لغاية 18 جنيه، وعن سعر المانجو الفص 21 أغسطس ليوم الأربعاء من 42 جنيه لغاية 52 جنيه.