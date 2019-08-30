أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمصر الجمعة 30 أغسطس| تراجع البامية والمانجو وارتفاع الطماطم

تقرير اليوم والذي نقدمه من واقع حركة وبيانات أسواق مصر للخضروات بجميع الأنواع وأيضاً الفاكهة بتاريخ اليوم الجمعة 30-9-2019، والذي يرصد أهم أخبار أسواق الغذاء من الخضروات والفاكهة من واقع تعاملات أسواق ومتاجر التجزئة المصرية، فضلاً عن بيانات ومعلومات اليوم والساعة عن أسواق الجملة والمتمثلة بأسواق سوق العبور للخضر والفاكهة بمصر، وستأتي الأسعار التالية وفق معدلات ومؤشرات السعر المحدد بقطاع التجزئة للبيع للمستهلك النهائي بعد الاسترشاد بأسعار الجملة وتكاليف النقل وبيانات متاجر الخضروات والفاكهة اليوم 30 أغسطس.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 30 أغسطس

تابعنا أسعار الخضروات اليوم بمصر بالسوق فوجدنا أن الطماطم بتاريخ الجمعة قد شهدت حالة من الارتفاع وصلت من جنيه حتى جنيه ونصف بالكيلو، وارجع السبب لموجة الحر التي أثرت حتى على جودة الطماطم والتي بدأ ارتفاعها من أمس، ثم تراجعت البامية بعد تسجيلها أسعار قياسية والتراجع لم يكن كبيراً بل بمقدار 2 جنيه فقط للكيلو، وكل تلك البيانات سوف نوضحها بالأرقام فيما يلي من خلال رصد أسعار اليوم الجمعة للخضر بمصر.

الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق سجلت سعر للبيع من 3 جنيه حتى 6.5 جنيه.

البطاطس اليوم الجمعة بالأسواق سجلت سعر للبيع من 4.5 جنيه حتى 7.5 جنيه.

البصل اليوم الجمعة بالأسواق سجل سعر للبيع من 3 جنيه حتى 5 جنيه.

الملوخية اليوم الجمعة بالأسواق سجلت سعر للبيع من 3 جنيه حتى 4.5 جنيه.

الباذنجان اليوم الجمعة سجل بالأسواق سعر للبيع من 2.5 جنيه حتى 4.5 جنيه.

البامية اليوم الجمعة سجل بالأسواق سعر للبيع من 12 جنيه حتى 18 جنيه.

الليمون اليوم الجمعة بالأسواق سجل سعر من 8 جنيه حتى 16 جنيه.

ثم جاءت أسعار الفاكهة بجميع الأنواع الجمعة 30 أغسطس متراجعة بشكل ملحوظ، وبدأ تراجع أسعار الفاكهة من يوم الخميس أمس ثم استمر لليوم الجمعة، وتراجعت المانجو من جديد بمقدار 3 – 5 جنيه للكيلو مع اقتراب نهاية موسمها.

العنب الأصفر اليوم الجمعة بالأسواق سجل سعر من 6 جنيه حتى 7.5 جنيه.

العنب الأحمر اليوم الجمعة بالأسواق سجل سعر من 6 جنيه حتى 8.5 جنيه.

التفاح البلدي اليوم الجمعة بالأسواق سجل سعر من 8 جنيه حتى 13 جنيه.

التفاح الأمريكاني اليوم الجمعة بالأسواق سجل سعر من 18 جنيه حتى 24 جنيه.

التين البرشومي اليوم الجمعة بالأسواق سجل سعر من 8 جنيه حتى 13 جنيه.

وجاءت المانجو الجمعة 30 أغسطس 2019 متراجعة وذلك وفق مسلسل تراجعات أمس لتتراجع اليوم بمقدار 3 جنيه لتسجل تراجع في يومين 6 جنيه للكيلو، وسجلت المانجو اليوم العويس الجمعة بالأسواق سعر من 17 جنيه حتى 22 جنيه، وسجلت اليوم بالأسواق الهندي بتاريخ 30 أغسطس من 14 حتى 20 جنيه أما التيمور فشهدت ثبات عند أسعار أمس من 21 جنيه حتى 27 جنيه، وسجلت الفص اليوم الجمعة 30 أغسطس من 40 جنيه حتى 55 جنيه.