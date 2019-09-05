أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمصر 5 سبتمبر| الطماطم والبامية يرتفعان والمانجو والملوخية يتراجعان







تقرير الصباح اليومي الخاص بمتابعة أخبار أسواق الخضروات والفاكهة بتاريخ اليوم 5-9-2019، نُقدمه لما تمثله تلك الخدمة من رؤية كاشفة وهامة تعني العديد من القطاعات الاستهلاكية المتعاملة مع سوق الغذاء المصري، ونُقدم لكم بيانا الأسعار أولاً شامل لمتابعة أسعار كل الأصناف الهامة التي تعني المستهلك من الخضر والفاكهة مع تبيان أهم التغيرات حولها، ثانياً نُقدم أسعار الخضروات والفاكهة بتوافق مع البيانات التي تصدرها كُبرى أسواق مصر وفي مقدمتها سوق العبور حول حركة الأسعار رسمياً لتصل في النهاية إلى المستهلك.







أسعار اليوم بمصر للخضروات والفاكهة

مع بداية متابعتنا لأخبار الغذاء اليوم الخميس 5-9-2019 بمصر، وتحديداً عند متابعة أسعار الخضروات والفاكهة الخميس وجدنا أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاع جديد بمعدل 1.5 للكيلو، وبسؤال التجار تبين أن موجة الرطوبة العالية التي شهدتها البلاد أثرت في جودة المحصول حيث أن الطماطم من المحاصيل التي تتأثر كثيراً بالطقس، كما وجدنا مُعظم أصناف الخضر اليوم مستقرة السعر هي والفاكهة مع تراجع سعري التين البرشومي ومُعظم أصناف المانجو.







نبدأ برصد سعر كيلو الطماطم وجدناه الخميس من 3.5 جنيه للكيلو إلى سعر 6.5 جنيه وهذا ارتفاع واضح سجل فقط خلال الأسبوع الماضي زيادة بمقدار 2.5 جنيه بالكيلو الواحد، أما البصل فكان سعره الخميس من 3ج حتى سعر 5ج، وكان سعر اليوم الخميس الخاص بالبطاطس من 4ج حتى سعر 7ج، وسجلت الكوسة بالسوق الخميس من سعر 7 جنيه إلى 10ج متراجعة عن سعر الأمس بمقدار جنيه للكيلو.

ثم جاءت أسعار الباذنجان مستقرة الخميس سواء للرومي أو البلدي لنجدها من 3ج إلى 5ج للكيلو الواحد، وتراجعت الملوخية بمقدار 1.5 جنيه لتسجل من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه للكيلو، وارتفعت أسعار البامية مرة أخرى بشكل كبير وبمعدل 2 جنيه للكيلو لتأتي بسعر اليوم من 15 جنيه إلى 20 جنيه للكيلو، وسجل الليمون الخميس من 8 جنيه إلى 15 جنيه.







وهيا بنا نوضح أسعار الفاكهة التي جاءت نوعاً ما مستقرة عن أسعار الخضروات، بل ووجدنا تراجع لأسعار بعض الأصناف فتجد، العنب الأحمر ثابت من 7 جنيه إلى 10 جنيه، والعنب الأصفر سعره الخميس من 6 جنيه إلى 9ج، وجاء التفاح البلدي بجودة أقل من الأيام الماضية ومع ذلك سعره لا يزال ثابت من 8 جنيه إلى سعر 12ج، وسجل الخميس 5-9-2019 التفاح الأمريكاني أسعار تبدأ من 19 جنيه حتى سعر 25 جنيه، وتراجع التين البرشومي كثيراً وقلت جودته ليسجل من 7 جنيه حتى سعر 10 جنيه.

ونتابع سعر المانجو اليوم داخل مصر 5-9-2019 والتي جاءت متراجعة في كثير من أصنافها، فنجد مثلاً أن المانجو اليوم من صنف الزبدية تراجعت 2 جنيه لتأتي بسعر من 10ج حتى 14ج للكيلو، وتجد سعر العويس الخميس 5-9-2019 من 17ج – 22ج بتراجع 2 جنيه للكيلو، وسجلت الهندي الخميس من 14 جنيه للكيلو الواحد إلى سعر 20 جنيه للكيلو الواحد، ثم جاء سعر الخميس للمانجو التيمور ليبدأ بالأسواق من 22 جنيه إلى سعر 25 جنيه وربما هي الصنف الوحيد من المانجو الذي شهد ارتفاع بمعدل 3 جنيه.





