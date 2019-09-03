أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر الثلاثاء 3 سبتمبر| شامل أحدث تغيرات الأسعار وفق أخبار أسواق الغذاء الآن







تقرير اليوم الصباحي لأحدث سعر الآن لكافة الأصناف من الخضروات والفاكهة بالسوق داخل مصر، وذلك لتاريخ اليوم 3 سبتمبر 2019، سنوضحه كما جاءت بيانات الأسواق منذ قليل وذلك حسب منشورات سوق العبور للجملة وكذلك حسب أسعار التجزئة بالمتاجر للمستهلك النهائي اليوم الثلاثاء، وسوف تكون الأسعار المُقدمة والتي سنوضحها عن الخضروات والفاكهة شاملة ببيان يوضح أهم المتغيرات التي حدثت بمعدل السعر سواء كان ارتفاع أو انخفاض أو حتى الأصناف التي ثبتت مُعدلات أسعارها.







أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 3-9-2019

بداية ومع رصدنا صباح اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 تبين أن مُعظم الأصناف التي يتم عرضها بالسوق بمصر من الخضروات ثابتة وفق منظومة وبيانات الأسعار التي تميزت بالثبات خلال موسم الصيف، لكن لا تزال الطماطم تشهد ارتفاع بالسعر حيث زاد سعرها اليوم بمعدل جنيه للكيلو، كما وضح عدم جودتها كما كان مُعتاد خلال الفترة الماضية، وأرجع المتابعين سبب زيادة السعر لقلة المعروض لتعرض جزء من المحصول لموجة الحر التي سببت له بعض العطب.







سعر الطماطم الآن بالسوق للمستهلك 3 جنيه إلى 7 جنيه.

سعر البطاطس الآن بالسوق للمستهلك من 4.5 جنيه إلى 7 جنيه.

سعر البصل الآن للمستهلك بالسوق 3 جنيه حتى 4.5 جنيه.

سعر الكوسة الآن الثلاثاء للمستهلك من 7 جنيه حتى 10 جنيه.

سعر الفاصوليا الآن الثلاثاء للمستهلك من 25 جنيه حتى 35 جنيه.

سعر الباذنجان الثلاثاء بالسوق الآن من 2.5 جنيه 4.5 جنيه للرومي والبلدي.

سعر البامية الآن بالسوق الثلاثاء للمستهلك من 12 جنيه حتى 18 جنيه.

سعر الليمون البلدي الآن الثلاثاء للمستهلك من 8 جنيه حتى 15 جنيه.

وعن أسعار الفاكهة الآن بالسوق ليوم الثلاثاء 3-9-2019 جاءت ثابتة في معظمها ولكن شهدت بعض الأصناف تغيرات حيث ارتفع العنب سواء أحمر أو أصفر بمعدل 2 جنيه للكيلو، وزادت بعض أصناف المانجو فيما تراجعت بعض الأصناف ونحن فيما يلي نوضح لكم تلك التغيرات.







سعر العنب الأصفر اليوم الثلاثاء 3-9-2019 من 6 جنيه إلى 10 جنيه للكيلو.

سعر العنب الأحمر الآن الثلاثاء بالسوق من 7 جنيه حتى 11 جنيه.

سعر التفاح المصري الآن الثلاثاء بالسوق للمستهلك من 8 جنيه حتى 13 جنيه.

سعر التفاح الأمريكي الآن الثلاثاء بالسوق من 18 جنيه حتى 24 جنيه.

سعر التين البرشومي تراجع بمعدل 3 جنيه ليسجل من 8 جنيه حتى سعر 12 جنيه.

وجاء سعر المانجو الثلاثاء من نوع التيمور مرتفع بمعدل 3 جنيه للكيلو لتسجل الآن من 22 جنيه حتى 28 جنيه، أما المانجو الهندي الآن فسجلت من 15 جنيه إلى 22 جنيه، وسجلت المانجو العويس الآن الثلاثاء أسعار من 18 جنيه حتى 22 جنيه، وتراجعت أسعار المانجو الزبدية بمعدل 2 جنيه لتسجل من 11 جنيه حتى 14 جنيه للكيلو.





