أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر 19 أغسطس| وفق بيانات سوق العبور ومؤشرات أسواق التجزئة

أسعار الخُضر والفاكهة، بيان هو الأكثر أهمية من بين البيانات اليومية التي تصدر عن أسواق الغذاء يومياً، فمن منا لا يرغب في التعرف وبدقة على أسعار أكثر المواد الغذائية استخداماً واستهلاكاً بشكل يومي وعن الخضروات والفاكهة طبعاً نتحدث، ومن هنا نرصد وفق متابعة بيانات سوق العبور للجملة وأيضاً بيانات الأسواق والمتاجر العامة للتجزئة لبيع الخضروات والفاكهة للمستهلك النهائي أحدث أسعار الصباح اليوم الاثنين 19 أغسطس للخضر والفاكهة بمصر.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم

جاءت جميع بيانات الأسواق سواء أسواق الجملة للتجار، أو أسواق التجزئة للبيع للمستهلك النهائي أن سعر الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية الاثنين من صباح اليوم الموافق 19-8-2019 حققت ثبات مع استقرار بكافة مُعدلات الأسعار سواء فيما يتعلق بالخضروات أو فيما يتعلق بالفاكهة، كما لاحظنا أن مستويات العرض بالأسواق للخضروات والفاكهة لا تزال عند حدود تفوق مستويات الطلب العامة من المستهلكين وهذا ما أدى لثبات الأسعار بكافة الأسواق.

وسجل الكيلو الواحد من الطماطم 19 أغسطس سعر من 2ج حتى 5ج للمستهلك النهائي، وجاءت أسعار البطاطس اليوم الاثنين بالسوق من 5ج حتى 8ج، أما عن سعر اليوم الموجود فعلياً لكيلو البصل فوجدناه من 3.5ج -5ج بالسوق، وعن سعر الكوسة اليوم فسجلت الاثنين من 6.5ج – 9ج، وسجلت البامية حسب بيانات أسواق الخضر اليوم سعر من 12ج – 18ج للكيلو، وجاءت الملوخية صباح اليوم بسعر يتراوح من 3ج -5ج للكيلو الواحد، وسجل الباذنجان صباح اليوم 19-8 سواء كان بلدي أو باذنجان رومي أسعار من 3ج – 5ج للكيلو ت الواحد اليوم، وجاء سعر الليمون البلدي بتاريخ اليوم بسوق الخضار من 8ج – 13ج.

وكما استقر اليوم وبشكل ملحوظ سعر الخضار بمصر، سجلت الفاكهة الاثنين 19 أغسطس استقرار بالأسعار كما وضح من تعاملات السوق الصباحية، فجاء العنب الأحمر من 7ج – 10ج أما الأصفر من 6.5ج – 8ج، وسجل التفاح اليوم استقرار بسعره النهائي للمستهلك فسجل البلدي من 8ج -11ج وسجل المستورد من 19ج – 23ج، وجاء التين البرشومي اليوم مستقراً من 10ج – 15ج.

وعن بيانات اليوم لأسعار المانجو بمختلف الأصناف المتعددة لها بتاريخ الاثنين 19 أغسطس 2019، سجلت المانجو صنف العويس سعر من 16ج – 26ج، وسجلت المانجو من صنف الهندي من 12ج – 18ج، أما سعر المانجو من صنف التيمور فسجل أيضاً من 12ج – 18ج، وسجلت مانجو العصير من صنف الزبدية سعر من 10ج – 15ج، وجاءت المانجو البلدي الاثنين بسعر من 7ج – 11ج، وسجلت المانجو من صنف الفص سعر بداء ب 42ج حتى سعر 52ج.