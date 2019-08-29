أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر 29 أغسطس| تراجعات بالفواكه مع اقتراب نهاية الموسم والحرارة والرطوبة يؤثران بالطماطم

سوق الخضروات والفاكهة له من المتابعة الكثيفة ما يجعل الحديث عن أهم وأحدث أخباره ضرورة تعني الكثيرين داخل مصر، فالقطاع الاستهلاكي عموماً يهتم أول ما يهتم مع بداية يومه بأسعار الخضروات والفاكهة داخل الأسواق المختلفة، وعليه نقدم تقرير الخميس 29 أغسطس 2019 الموضح لأسعار ولأخبار كافة المحاصيل من الفواكه والخضروات المتواجدة بالسوق والتي يكثر عليها الطلب بشكل مباشر يومياً بكلفة أسواق الخضر والفاكهة، فإليكم الأسعار كما وردت من بيانات.

أسعار الخضروات والفاكهة الخميس 29 أغسطس

مع بداية رصدنا وتعرفنا على أحدث أخبار أسواق الغذاء وفي مقدمتها بالتأكيد أسعار الفواكه والخضروات بمصر، تبين أن هناك ارتفاع ليس بالكثير بسعر الطماطم لم يتجاوز الواحد جنيه للكيلو وأرجع التجار ذلك للموجه الحارة التي تضرب البلاد حالياً، وأثرت الرطوبة والحرارة نوعاً ما على جودة الطماطم بالمقارنة بالأيام الماضية خلال موسم الصيف، ولكن معظم أصناف الخضروات الخميس 29 أغسطس تقع في مستويات سعرية معقولة ما عدا البامية والفاصوليا حيث أصابهما ارتفاع كبير بسعريهما اليوم.

سعر الطماطم اليوم الخميس بالسوق 2.5 – 6 جنيه.

سعر البطاطس اليوم الخميس بالسوق 4.5 – 7 جنيه.

سعر البصل اليوم الخميس بالسوق 3 – 5 جنيه.

سعر الكوسة اليوم الخميس بالسوق 6 – 10 جنيه.

سعر الفاصوليا اليوم الخميس بالسوق 25 – 35 جنيه.

سعر البامية اليوم الخميس بالسوق 14 – 20 جنيه.

سعر الملوخية اليوم الخميس بالسوق 3 – 5 جنيه.

سعر الليمون اليوم الخميس بالسوق 8 – 14 جنيه.

وتابعنا الخميس 29-8-2019 أسعار الفواكه ووجدنا أن مع نهاية اقتراب موسم الصيف تراجعت معظم أصناف الفواكه من عنب وتين برشومي ومانجو، ورصدنا الأسعار فوجدنا، أنها مستقرة وتميل للتراجع بشكل كبير لمعظم الأصناف مع وفرة المعروض واقتراب نهاية موسمها ورغبة التجار في تصريفها.

العنب الأحمر اليوم الخميس سعره 6 – 8 جنيه.

العنب الأصفر اليوم الخميس سعره 6 – 7 جنيه.

التفاح البلدي اليوم الخميس سعره 8 – 12 جنيه.

التفاح المستورد اليوم الخميس سعره 18 – 24 جنيه.

التين البرشومي اليوم الخميس سعره 8 – 12 جنيه.

وجاءت اليوم 29 أغسطس ليوم الخميس متراجعة وقُدر مقدار التراجع بالكيلو الواحد ما يقرب من مستوى 3 – 5 جنيه بمعظم أصناف المانجو أما المانجو الفص اليوم الخميس فتراجعت بمستوى من 7 – 10 جنيه للكيلو، ووجدنا المانجو العويس اليوم الخميس سعرها 17 – 23 جنيه، ووجدنا المانجو الهندي اليوم الخميس والمانجو التيمور اليوم الخميس كلاهما يسجل سعر 14 – 22 جنيه، وعن المانجو الزبدية اليوم الخميس بالسوق سعرها 12 – 15 جنيه، وسجلت اليوم 29-8-2019 المانجو الفص سعر بالسوق 35 – 50 جنيه.