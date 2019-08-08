أسعار الخضروات والفاكهة في مصر صباح اليوم الخميس 8 أغسطس| شامل تقرير سوق العبور

تقرير أسعار الخضروات والفاكهة 8 أغسطس 2019، يأتيكم عبر تلك السطور شامل كافة بيانات أخبار ومؤشرات أسعار الخُضر والفاكهة بمصر كما جاء من الأسواق مباشرة سواء فيما يتعلق بتغيرات السعر هبوط أو صعود، أو فيما يتعلق بالبيانات المرتبطة بحركة العرض والطلب على الخضار والفاكهة بمصر صباح اليوم الخميس، وذلك كما أكدته الأسواق المختلفة سواء جملة أو تجزئة.

وتقرير أسعار الصباح بتاريخ 8-8-2019 للخضر والفاكهة، يشمل بداية رصد أسعار الخضروات المختلفة ويوضح أي تغير قد أصاب صنف منها فيما يتعلق بالسعر، ثم نتوجه للتعرف على سعر كل صنف من أصناف الفاكهة شاملاً أيضاً أي تغير قد لحق بأسعارها.. فهيا بنا وفق بيان السوق نتعرف اليوم على أسعار الخضروات والفاكهة بمصر بكافة الأصناف.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بمصر

مع بدايات ساعات صباح الخميس 8-8-2019، ومع الرصد لسوق الخضار والفاكهة وجدنا الأسعار عند نقطة الاستقرار التي ميزت أسعار الخضروات خلال الفترة الماضية بتعاملات سوق الخضر والفاكهة بمصر، واتضح أن المعروض من كافة أنوع الخضار والفاكهة يكفي الطلب بل ويزيد، وأكد العديد من المواطنين على جودة محصول العام مع استقرار سعره، فهيا نتعرف على الأسعار الفعلية للخضار والفاكهة اليوم بمصر.

الصنف: طماطم السعر اليوم للكيلو: من 2 جنيه – 4.5 جنيه.

الصنف: بطاطس السعر اليوم للكيلو: 5 جنيه – 7 جنيه.

الصنف: بصل السعر اليوم للكيلو: 3 جنيه – 5 جنيه.

الصنف: كوسة السعر اليوم للكيلو: من 6 جنيه – 7 جنيه.

الصنف: فاصوليا السعر اليوم للكيلو: من 20 جنيه – 30 جنيه.

الصنف: ملوخية السعر اليوم للكيلو: من 3 جنيه – 4 جنيه.

الصنف: البامية السعر اليوم للكيلو: من 12 جنيه – 18 جنيه.

الصنف: الباذنجان ( بلدي – رومي) السعر اليوم للكيلو: من 3 جنيه – 4.5 جنيه.

الصنف: خيار بلدي السعر اليوم للكيلو: من 5 جنيه – 7.5 جنيه.

الصنف: خيار صوب السعر اليوم للكيلو: من 8 جنيه – 10 جنيه.

الصنف: الليمون البلدي السعر اليوم للكيلو: من 7 جنيه – 13 جنيه.

وماذا عن أسعار الفاكهة، تميز مستوى الأسعار للفاكهة الخميس 8 أغسطس بثبات كبير واستقرار لمسه الجميع، وهذا شجع كثيرا من زيادة إقبال المواطنين على شراء الفاكهة بمختلف أنواعها وذلك بالمقارنة بالموسم الماضي، والذي شهد انحسار كبير بل سبه مقاطعة لشراء الفاكهة نتيجة زيادة الأسعار، وجاءت أسعار الفاكهة الخميس 8-8-2019 وفق بيانات أسعار السوق كما سوف نذكرها فيما يلي.

الصنف: عنب أصفر السعر اليوم للكيلو: من 6 جنيه – 7 جنيه.

الصنف: العنب الأحمر السعر اليوم للكيلو: من 8 جنيه – 10 جنيه.

الصنف: التفاح البلدي السعر اليوم للكيلو: من 8 جنيه – 11 جنيه.

الصنف: التفاح المستورد السعر اليوم للكيلو: من 18 جنيه – 22 جنيه.

الصنف: تين برشومي السعر اليوم للكيلو من: من 8 جنيه – 15 جنيه.

ورصدنا أيضاً في إطار إعداد تقرير أسعار الفواكه، سعر المانجو اليوم داخل السوق المصري، وفق تعدد أصنافها وقطعاً لكل صنف سعر مُميز، لكن السائد في سعر المانجو هذا العام الاعتدال وان الأسعار في متناول جميع الفئات، ولكم الآن بيان الأسعار حسب السوق حتى ساعة الصباح اليوم.

النوع: مانجو عويس السعر للكيلو: من 14 جنيه – 24 جنيه.

النوع: مانجو هندي السعر للكيلو اليوم: من 10 ج – 16ج.

النوع: مانجو تيمور السعر للكيلو اليوم: من 10 جنيه – 16 جنيه.

النوع: مانجو زبدية السعر للكيلو اليوم: من 9 جنيه – 15 جنيه.

النوع: مانجو بلدي السعر اليوم للكيلو: من 8 جنيه – 10 جنيه.

النوع: مانجو فونس السعر اليوم للكيلو: من 10 جنيه – 18 جنيه.

النوع: مانجو فص السعر اليوم للكيلو: من 40 جنيه – 50 جنيه.

وبهذا يتم ويكتمل لكم، تقرير الصباح الخاص بأسعار الخضروات وأسعار الفواكه وذلك لتاريخ الصباح من يوم الخميس 8 أغسطس 2019، وجاء التقرير حسب مُعدلات واقعية جدا لأسعار مُعظم الأسواق التي تُقدم معظم أنواع الخضروات والفواكه بمصر للغالبية العظمى من المواطنين للطبقات المتوسطة والأقل.