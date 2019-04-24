أسعار الخضروات والفواكه ليوم الأربعاء 27 أبريل

قبيل شم النسيم، تزداد أسعار بعض الخضروات نتيجة زيادة الطلب عليها، ومنها الليمون، وقد ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي في سوق العبور اليوم بقيمة جنيهين مقارنة بمستواه أمس، وقد تراوح سعره بين 17 و21 جنيها، بينما تراجعت أسعار بعض الخضروات الأخرى، وقد نشر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات والفاكهة ليوم الأربعاء 24 أبريل، والتي تعتبر أسعارا استرشادية للمواطنين.

أسعار الخضروات والفواكه بسوق العبور

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، فقد جاءت أسعار الخضروات والفاكهة ليوم الأربعاء 24 أبريل كما يلي:

الخضروات:

البطاطس بين 4 و5 جنيهات للكيلو.

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات للكيلو.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات للكيلو.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها للكيلو.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

الكوسة بين 2.75 و3.75 جنيه للكيلو.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات للكيلو.

البسلة بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات للكيلو.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات للكيلو.

البصل بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

الفاكهة:

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها للكيلو.

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و6.5 جنيه للكيلو.

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات للكيلو.

البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات للكيلو.

الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات للكيلو.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و 8 جنيهات للكيلو.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات للكيلو.

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