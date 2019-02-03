أسعار الدواجن اليوم ارتفاع في سعر كيلو الفراخ الساسو

متابعة من موقعنا بأسعار الدواجن من بورصة الدواجن اليوم الأحد حيث سجلت البوصة اليوم ارتفاع ملحوظ في سعر كيلو الفراخ الساسو كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء لتسجل سعر الكيلو 26 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

وقد سجلت البورصة صباح اليوم ارتفاع ملحوظ في سعر الدواجن حيث سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 35 جنيه للكيلو وهو سعر يعد مرتفع عن أسعار يوم أمس والأسبوع الماضي.

كما سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء سعر 23 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض من سته جنيهات إلى 6.25 كما تراوح سعر الكتكوت الساسو بين خمسة جنيهات و5.5 للكتكوت الواحد.

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