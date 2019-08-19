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أسعار الدواجن اليوم الأثنين 19 أغسطس 2019 في المزارع المصرية .. سعر السمك واللحوم النهاردة في الأسواق

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
أسعار الدواجن اليوم الأثنين 19 أغسطس 2019 في المزارع المصرية .. سعر السمك واللحوم النهاردة في الأسواق
اسعار الفراخ اليوم

تختلف أسعار الدواجن بشكل شبه يومي، وهذه الأسعار تتأثر بصفة دورية بناء على مجموعة من العوامل والأسباب، وتعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي، لتواجد الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري، والمهتمون بالدواجن يحرصون على متابعة أخبار بورصة الدواجن أولاً بأول، والمناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية.

أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو20.00 جنيه20.50 جنيه
لحم ساسوكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم06.75 جنيه07.00 جنيه
كتكوت ساسويوم04.25 جنيه04.50 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.00 جنيه04.50 جنيه
بط مسكوفييوم13.50 جنيه14.00 جنيه
بط مولارديوم14.00 جنيه14.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه35.50 جنيه36.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه35.50 جنيه36.00 جنيه
بيض بلديكرتونه42.00 جنيه42.50 جنيه

أسعار السمك اليوم الأثنين

سمك بوري

  • تراوح سعر السمك البوري بين 35 و42 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

  • تراوح سعر الكابوريا بين 40 و100 جنيه للكيلو.

الجمبري

  • تراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و300 جنيه للكيلو بحسب الحجم.

قشر بياض فيليه

  • بلغ سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

  • بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

السبيط

  • تراوح سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و40 جنيهًا.

قشر بياض

  •  95 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

  • بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

النوع

السعر

الضأن125 : 160 جنيها
البتلو125 : 160 جنيها
الجملى100 : 120 جنيها
البتلو125 : 160 جنيها
اللحم السوداني85  :  90 جنيها
الكندوز 100 : 110 جنيهات

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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