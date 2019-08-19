أسعار الدواجن اليوم الأثنين 19 أغسطس 2019 في المزارع المصرية .. سعر السمك واللحوم النهاردة في الأسواق

تختلف أسعار الدواجن بشكل شبه يومي، وهذه الأسعار تتأثر بصفة دورية بناء على مجموعة من العوامل والأسباب، وتعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي، لتواجد الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري، والمهتمون بالدواجن يحرصون على متابعة أخبار بورصة الدواجن أولاً بأول، والمناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 06.75 جنيه 07.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.25 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه بط مسكوفي يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه بط مولارد يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 35.50 جنيه 36.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 35.50 جنيه 36.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 42.00 جنيه 42.50 جنيه

أسعار السمك اليوم الأثنين

سمك بوري

تراوح سعر السمك البوري بين 35 و42 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا بين 40 و100 جنيه للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و300 جنيه للكيلو بحسب الحجم.

قشر بياض فيليه

بلغ سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و40 جنيهًا.

قشر بياض

95 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم