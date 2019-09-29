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أخبار إقتصادية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 سبتمبر2019 بالسوق المصري للمسهلك والمزارع.. سعر البط والسمان والرومي والبيض

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الدواجن اليوم

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد 29/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .



حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم



النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو21.00 جنيه21.50 جنيه
لحم ساسوكيلو29.00 جنيه30.00 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم06.00 جنيه06.25 جنيه
كتكوت ساسويوم05.00 جنيه05.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

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أسعار الرومي اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي أسمر 300 جرامشهر34.00 جنيه34.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم06.50 جنيه07.00 جنيه
بط مسكوفييوم15.00 جنيه15.50 جنيه
بط مولاريوم14.25 جنيه15.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه31.00 جنيه31.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه32.00 جنيه32.50 جنيه
بيض بلديكرتونه40.00 جنيه40.50 جنيه


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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