أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء| تسعير الدواجن الجديد بعد غلاء البنزين في المزارع والأسواق في مصر

أسعار الدواجن في مصر بعد غلاء البنزين، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء التاسع من شهر يوليو في الأسواق، نسلط الضوء في هذا الموضوع عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمزارع المصرية ، كما سنلقي الضوء عن أخبار أسعار الدواجن في البورصة ، يعتبر وجود العجز في كمية الدواجن هو أول وأهم عامل لزيادة أسعار الدواجن ذلك بالجانب إلي عدة عوامل آخري، الأمر الذي عانت منه مصر في العام الماضي .

أسعار اللحوم البيضاء من الدواجن اليوم

تتحدد أسعار الدواجن في الأسواق علي حسب العرض والطلب ، فمع زيادة العرض وقلة الطلب ينتج زيادة الأسعار والعكس صحيح ،إما عن سعر اللحوم البيضاء ومنتجاتها اليوم في المزارع جاءت علي النحو التالي والتي يزيد سعرها عن المزارع في الأسواق بحد أقصي 5 جنيهات كهامش ربح للتاجر:

سعر كيلو اللحم الأبيض من الدجاج: 26 ج

سعر كيلو لحم رومي أبيض: 45 ج

كرتونة البيض الأبيض: 25 ج

أسعار الدواجن البلدي ومنتجاتها