أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-7-2019 ومشتقاتها في بورصة الدواجن الرئيسية والمزارع الرئيسية

نقدم لحضراتكم تقرير يومي ومفصل، مستعرض فيه جميع أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء 3-7-2019، وذلك لمن يهمه الأمر ويسعى لمعرفة الأسعار، كما يقوم الموقع بعرض تحديث يومي بالأسعار، والتغيرات التى تطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، وذلك بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

والجدير بالذكر أن محبي ومتابعي أسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تقوم البورصة بتحديذ أسعار الدواجن بمختلف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 23.00 جنيه 23.50 جنيه لحم ساسو كيلو 30.00 جنيه 30.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.75 جنيه 06.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.50 جنيه 03.75 جنيه كتكوت بلدي يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه

أسعار البط اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 05.15 جنيه 05.50 جنيه بط مسكوفي يوم 15.30 جنيه 15.50 جنيه بط مولار يوم 15.10 جنيه 15.50 جنيه أسعار البيض اليوم النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 22.00 جنيه 22.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 22.00 جنيه 22.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 33.00 جنيه 33.50 جنيه

وجديراً بالذكر أن مصر العربية تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنوياً، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءاً ذاتياً بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

كما سجل اليوم سعر فراخ المزارع الأحمر مابين 40 و45 جنيهًا، وأوراك الدواجن البيضاء 33 جنيهًا للكيلو، أما صدور البانيه بـ65 جنيهًا للكيلو.