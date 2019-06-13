أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-6-2019 في بورصة الدواجن العمومية والمزارع المصرية

نعرض معكم تقرير يومي كامل ومبسط لكل من يهتم بمتابعة أحدث أسعار الدواجن في مصر، وأخر الأسعار التي يتم تحديدها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية لعرض سعر الفراخ اليوم الجمعة 14-6-2019، وكذلك أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي والبط بأنواعها، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .
ومن خلال ذلك الجدول المعروض أدناه، سوف نوافيكم بجميع أسعار الدواجن اليوم، وذلك في بورصة الدواجن الرئيسية والمزارع والتجار والموزعين داخل أنحاء الجمهورية.
أسعار الدواجن اليوم
|
النوع
|
الفئة
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|لحم أبيض
|كيلو
|26.00 جنيه
|26.50 جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|34.00 جنيه
|34.50 جنيه
|لحم بلدي
|كيلو
|36.00 جنيه
|36.50 جنيه
أسعار الكتاكيت اليوم
|
النوع
|
العمر
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|كتكوت أبيض
|يوم
|05.50 جنيه
|05.75 جنيه
|كتكوت ساسو
|يوم
|03.00 جنيه
|03.25 جنيه
|كتكوت بلدي
|يوم
|02.75 جنيه
|03.00 جنيه
أسعار البط اليوم
|
النوع
|
العمر
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|بط بكيني
|يوم
|04.50 جنيه
|05.00 جنيه
|بط مسكوفي
|يوم
|15.00 جنيه
|15.50 جنيه
|بط مولار
|يوم
|15.40 جنيه
|15.90 جنيه
أسعار البيض اليوم
|
النوع
|
الفئة
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|بيض أحمر
|كرتونه
|27.00 جنيه
|27.50 جنيه
|بيض أبيض
|كرتونه
|26.00 جنيه
|26.50 جنيه
|بيض بلدي
|كرتونه
|33.00 جنيه
|33.50 جنيه
والجدير بالذكر أن هذه الأسعار تتأثر باستمرار بسبب العديد من العوامل والأسباب التي تؤثر سواء بالإيجاب أو السلب على تغيير أسعار السلع عموماً والتي من شأنها رفع أو خفض سعر الدواجن للبيع ما بين يوم وآخر وربما ما بين ساعة وأخرى.
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