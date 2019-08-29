أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 29 أغسطس| توقعات بأن يصل الكيلو بالمزرعة لمستوى 18 جنيه للأبيض.. إليكم التفاصيل

سوق الدواجن داخل مصر قد يكون وبفعل عوامل ضاغطة باتت من القوة من أن يصعب على أصحاب المزارع تجاهلها في موقف الضعف، فلم تعد الأسعار بشكل مباشر تحت تأثير أي عامل من عوامل الزيادة المتوقعة حالياً، فالإنتاج كبير وسماسرة الدواجن بشكل عام يتخوفون من انخفاض متوقع مستقبلاً، ويؤكد جميع خبراء قطاع سوق الدواجن المصرية، أن الأوزان بالمزارع باتت تحكم البائعين بسرعة التصريف والعرض للبيع، وهذا كله أثر على قوة الأسعار بالسوق، فماذا عن أخبار الدواجن اليوم بمصر.. ننقلها لكم شاملة السعر ليوم الخميس 29 أغسطس 2019.

كم هي أسعار الدواجن الخميس 29 أغسطس بمصر

بداية وبعد انخفاض شابه تذبذب مع عدم استقرار بالأسعار ثبت سعر الدواجن اليوم بتعاملات مُعظم البورصات المصرية للدواجن، ولكن زادت التوقعات بشكل كبير بانخفاض فعلي بقطاع الدواجن البيضاء قد يصل بسعر الكيلو بالمزرعة إلى مستوى 18 جنيه خاصة وان بعض بورصات الدواجن وعلى سبيل المثال داخل مدينة طنطا أصبحت تعرض الكيلو اليوم ب 19 جنيه.

بل وان بعض المزارع والتي من المعتاد أن تبيع الدواجن جملة أصبحت تبيع جملة ب 19 جنيه مع قطاعي بسعر 22 جنيه لكيلو الأبيض اليوم وهذا يدل على قوة توقع أن سعر الدواجن مع وجود الأوزان الكبيرة بالمزارع بمستويات كبرة من الانتاج قد تُرجع احتمالية تراجع السعر وتزيد من وقوعه.. ولكن ماذا عن أسعار مُعظم الأسواق الخميس 29-8-2019 للمستهلك النهائي.

سجلت معظم الأسواق اليوم سعر تجزئة للدواجن البيضاء للمستهلك النهائي من 23 جنيه للكيلو الواحد إلى سعر 26 جنيه للكيلو، ولا تزال الأسعار الخاصة اليوم بسعر كيلو الدواجن البلدي ثابتة من 35 جنيه للكيلو الواحد حتى سعر للمستهلك 44 جنيه للكيلو الواحد، وجاءت الأسعار اليوم الخميس للدواجن الساسو 29-8-2019 من سعر 34 جنيه وذلك للكيلو الواحد حتى سعر 37 جنيه كسعر للكيلو للمستهلك النهائي.