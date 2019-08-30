أسعار الدواجن بالمزارع تتراجع بشكل كبير والاستياء يسيطر على السوق والمربين

أسعار الدواجن شهدت خلال الأسبوع الفائت تراجعًا قويًا في المزارع، حيث وصل سعر الكيلو إلى 18 جنيه في المزرعة، مقابل 27 جنيه قبل أسبوعين، أي بفارق هبوط 9 جنيهات، ومع ذلك لم تتراجع أسعار التجزئة بنفس القدر ، وذلك بسبب تعدد حلقات التداول، إضافة لضعف الدور الرقابي من قبل الاجهزة المعنية وجشع بعض التجار، حسب قول رئيس شعبة الدواجن ، عبد العزيز السيد، وقد أثار تراجع سعر الجملة الكبير سخط وغضب لدى المنتجين من المربين والتجار، وأرجع السيد السبب إلى تراجع طلب المستهلكين، مقابل كثرة المعروض، بالتزامن مع عيد الأضحى الذي يتوجه فيه المستهلكون للحوم الحمراء، ويرى السيد أن السعر العادل للمستهلك لا يزيد عن 27 جنيه، ودعا إلى ضرورة الإسراع في تفعيل بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن

أسباب تراجع أسعار الدواجن في المزارع

تنوعت الآراء بشأن تراجع سعر الدواجن في المزارع التي شكلت أزمة لدى صغار المربين والتجار ومن ذلك رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الدكتور طارق سليمان، يرى السبب الحقيقي يكمن في تلاعب السماسرة، ويؤكد على ضرورة ضبط قواعد البيع والشراء ومشاركة المنتِج الصغير بكميات بيع للشركات التي تسيطر على السوق، وأشار إلى أن دور وزارة الزراعة يبقى ضمن نطاق “تطوير المزارع، وتوفير الأمصال للحفاظ على الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين من خلال توافر التسهيلات المحفزة للاستثمار الداجني والحيواني في الظهير الصحراوى”.

ومن جانبه، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الدكتور نبيل درويش علق على الأزمة قائلًا أنه تحدث كل عام وقد وصلت لهذا العام إلى 35%، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن الاتحاد أرسل مذكرة رسمية لعدد من الجهات الحكومية، تتضمن أهمية تعاقد بعض أجهزة الدولة مع صغار المربين، لتخزين الدواجن خلال الفترة التي تسود فيها حالة الركود، وثم يتم طرحها في أوائل الشتاء، بحيث يكون هناك ضمان لهامش ربح لصغار المربين وعدم غلاء الأسعار في الشتاء.

وأما رئيس رابطة الدواجن بالغربية، عبدالخالق النويهي، أكّد على أن الفشل في التسويق هو ما تعانيه المنظومة كلها، متهمًا أحد التجار الكبار بالسيطرة على الالاسعار والتلاعب بالإنتاج وحجم السحب من السوق، وأشار إلى أن أزمة انخفاض الأسعار هي مؤقتة، وسوف ترتفع بشكل جنوني مع دخول موسم الشتاء.

واضاف النويهي مشددًا على ضرورة وضع ضوابط خاصة بالسماسرة الذين يتلاعبون بالمنتج والمستهلك على حد سواء.

أسعار الدواجن اليوم

يسجل متوسط سعر الدواجن للمستهلك في السوق المصرية اليوم كما يلي:

سعر كيلو اللحم الأبيض: 20 جنيه

سعر كيلو لحم ساسو: 33 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي : 35 جنيه.

سعر كيلو رومي برونزي: 50 جنيه.

سعر كيلو رومي أبيض : 43 جنيه.

سعر كيلو بط مسكوفي: 30 جنيه.

سعر كيلو لحم بط مولار : 22 جنيه.

سعر كرتونة بيض أبيض: 32 جنيه.

سعر كرتونة بيض أحمر: 33 جنيه.

سعر كرتونة بيض بلدي : 35 جنيه