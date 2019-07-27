أسعار الدواجن وأيضاً الأسماك وجميع أصناف الخُضر والفاكهة| أحدث أخبار أسواق الغذاء صباح السبت بمصر27 يوليو

هناك سلع غذائية تُمثل في قوامها مُجتمعة الأمن الغذائي لأي مجتمع، وبلا شك أن أسعار تلك السلع تحتل الأهمية الأكثر تأثيراً لدى ثقافة الاستهلاك اليومية في سلوك المواطن، ومن تلك السلع بل وفي مقدمتها الدواجن والأسماك باعتبارهما أحد أهم مصادر البروتين الرخيصة، فضلاً بالقطع عن الخضروات والفاكهة كمصدر هو الأهم للفيتامينات.

وعليه ومن هذا المنطلق، سوف نقدم إليكم تقرير شامل يرصد أحدث أخبار أسواق الغذاء داخل مصر صباح كل يوم، وسوف نقدم لكم بهذا التقرير الذي يتضمن أسعار الدواجن والبط وأيضاً اللحم الرومي كما يتضمن الأسماك بكل الأنواع، بالإضافة لأصناف الخضروات المتعددة والفواكه بتاريخ صباح السبت من بداية الأسبوع 27 يوليو، جميع الأخبار الهامة المتعلقة بالمعلومات والأسعار حول أسواق الغذاء بمصر بتاريخ اليوم.

كم أسعار الدواجن اليوم السبت بمصر

أصبحت القاعدة الأساسية مع بداية صيف 2019 وهي الفترة الني عادة يرتفع فيها سعر الدواجن، أن الاستقرار سيد الموقف، فالقواعد الجديدة التي اتبعتها المزارع بمصر بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديريات الطب البيطري، قللت كثيراً من احتمال حدوث خسائر بالثروة الداجنة نتيجة الفاقد، ومن ثم لم يقل المعروض هذا العام فاستقرت الأسعار كما سنلاحظها في السطور التالية.

سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض اليوم بمعدل جنيه للكيلو ليتراوح السبت من 25 جنيه إلى 28 جنيه للكيلو الواحد.

وتراوح السعر للكيلو الواحد صباح السبت من الدواجن البلدي معدلات تبدأ من سعر 34 – 39 جنيه.

وسجلت الفراخ الساسو صباح السبت 27/7 سعر يبدأ من 34 – 36 جنيه.

وفيما يلي استكمال لرصد الأسعار بالأسواق المصرية صباح السبت 27 يوليو، ولكن سوف نرصد أسعار البط بكل الأنواع التي يكثر الطلب عليها بالسوق المصري، كما سنوضح أسعار اللحم الرومي بنوعيه الأبيض والبرونزي ليوم السبت 27 يوليو.

كيلو البط البلدي 27 يوليو 2019 يبدأ من 55 حتى 65 جنيه.

كيلو البط مولار 27 يوليو 2019 يبدأ من 27 – 30 جنيه.

كيلو البط المسكوفي بتاريخ السبت 27 يوليو يبدأ من 35 – 41 جنيه.

كيلو الرومي السبت من النوع البرونزي يبدأ من 52 – 62 جنيه.

كيلو اللحم الرومي الأبيض السبت يبدأ من 39 – 45 جنيه.

كم أسعار الأسماك اليوم السبت

تحالفت العوامل من زيادة الإنتاج واقتراب عيد الأضحى وانخفاض معدل الطلب على أن تحقق استقرار واضح في تلك الفترة بأسعار الأسماك داخل الأسواق المصرية، ومن الواقع الميداني سوف نقدم لكم أحدث أسعار اليوم السبت 27 يوليو، وذلك لأصناف الأسماك المتعددة بمصر، والتي كانت كالتالي:

السمك البلطي استقر السبت 27 يوليو ليسجل البلطي الأسواني من 15 – 30 جنيه، ويأتي البلطي عالي الجودة من 35 – 38 جنيه، ويسجل البلطي رقم 2 اليوم السبت سعر يبدأ من 25 إلى 30 جنيه.

وشهد البوري أيضاً استقرار وثبات سعري تمثل في أن البوري نمرة 1 تبدأ أسعاره من 34 إلى 45 جنيه، وتجد أن البوري ولكن نمرة 2 هو الأخر ثبت سعر ليبدأ من 33 إلى 35 جنيه.

وعن السمك المكرونة، جاءت المجمدة منها من 21 – 25 جنيه، أما المكرونة السويسي فجاء سعرها السبت ليبدأ من 53 إلى 63 جنيه.

وكان السبت 27 يوليو سعر الكيلو من السمك موسى عند حد أدنى 55 جنيه وحد أقصى 65 جنيه.

ولاحظنا تفاوت كبير جداً بسعر الكابوريا، فوجدنا أنواع منها تتراوح من 30 – 50 جنيه، وأنواع أخرى أكبر حجماً تتراوح من 60 – 130 جنيه.

وكان السعر الخاص بكيلو السمك المرجان السبت عند أسعار تبدأ من 25 جنيه وتنتهي عند 35 جنيه.

أما المرجان المجمد فسجل أسعار أقل قطعاً تبدأ من 20 جنيه وتنتهي عند 25 جنيه.

وجاء سعر السمك البربون صباح السبت من النوع البلدي ليبدأ سعره من 35 إلى 45 جنيه، وسجل المجمد من السمك البربون سعر يبدأ من 20 – 25 جنيه.

وثبت سعر الكيلو السبت من السمك الدنيس بتاريخ 27 يوليو عند سعر 90 جنيه للكيلو ومتوفر منه أحجام كبيرة.

كم هي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت

تستمر أسعار الخضار بمصر عند الاستقرار الذي بدأ مع بداية موسم الصيف، بل وتراجعت أسعار بعض الأصناف اليوم السبت مثل الطماطم والكوسة والبصل، وفيما يلي تعرف على أحدث أسعار الخضار وأحدث التغيرات بالأسعار كما ورد الآن من بيانات سوق الخضار.

الطماطم الكيلو السبت 27 يوليو من 2 – 4 جنيه.

البطاطس الكيلو السبت استقر عند 5.5 – 7.5 جنيه.

البصل الكيلو السبت 27 يوليو من 2.5 – 3.5 جنيه.

الكوسة الكيلو السبت تراجع بمقدار واحد جنيه ليسجل أسعار من 6 – 9 جنيه.

واستمرت الفاصوليا السبت 27 يوليو عند أسعارها العالية لتسجل من 15 – 27 جنيه.

الباذنجان رومي وبلدي السبت سجل من 2 – 3.5 للكيلو.

الملوخية سجلت السبت 27 يوليو أسعار من 3 – 4 جنيه.

الليمون سجل السبت أسعار بدايتها من 15 جنيه إلى 25 جنيه للكيلو.

وهيا بنا نتابع أحدث أسعار الفاكهة، ونبدأها بالعنب، حيث سجل الأحمر من 8 – 10 جنيه للكيلو، وسجل الأصفر من 6 – 8 جنيه للكيلو الواحد، والتين البرشومي السبت 27 يوليو سجل من 12 – 20 جنيه للكيلو، أما التفاح المصري صباح 27-7-2019 فسجل الكيلو منه زيادة بمقدار 2 جنيه ليسجل اليوم من 8 جنيه إلى 12 جنيه للكيلو الواحد.

وسجلت المانجو من الصنف العويس أسعار السبت تبدأ من 15 – 25 جنيه للكيلو بتراجع 2 جنيه عن أسعار أمس، وسجلت المانجو من الصنف الهندي لذيذ الطعم من 16 – 22 جنيه، وسجلت المانجو الذبدية والمعروفة بمانجو العصير من 10 – 15 جنيه، أما المانجو من صنف التيمور فسجلت أسعار السبت تبدأ من 15 إلى 20 جنيه للكيلو.