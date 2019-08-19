أسعار الدواجن والبط اليوم الاثنين 19 أغسطس بمصر وفق مؤشرات بورصات الغذاء ختام التعامل

أسعار اللحوم سواء كانت بيضاء أو حمراء، هي مصدر لا غنى عنه للغذاء فهي المصدر الأكثر أهمية للبروتين الحيواني، ولا شك أن أخبار أسواق اللحوم استحوذت بالفترة الماضية على كثير من الاهتمام الاستهلاكي وسيطرت على حصة لا بأس بيها من القوة الشرائية للمستهلك المصري، ولكن كان في حقيقة الأمر هذا لصالح اللحوم الحمراء وليس البيضاء بسبب موسم عيد الأضحى، وبهذا التقرير المُفصل تتعرف على أسعار الدواجن والبط كما جاءت بيه بيانات الأسواق المصرية الاثنين 19 أغسطس.

كم هي أسعار الدواجن والبط اليوم بمصر

إن قطاع الإنتاج الخاص بالدواجن تحديداً تميز خلال شهرين متتابعين بتراجع السعر، ولم تشهد تلك الفترة أي قفزات بالأسعار تؤرق المستهلك، وحتى بعد انتهاء عيد الأضحى وتوقع الزيادة، فإن ما حدث هو التراجع خاصة بقطاع إنتاج الدواجن البيضاء لتسجل منذ انتهاء عيد الأضحى أدنى سعر لها من المزرعة عند 20 جنيه للكيلو، فوجدنا سعر كيلو الفراخ البيضاء 19 أغسطس من 23ج للكيلو حتى 27 جنيه للكيلو بتراجع 2 جنيه للكيلو قبل عيد الأضحى.

وسجلت الفراخ البلدي ثبات لتُعطي أسعار بالأسواق من 34 جنيه للكيلو الواحد منها للمستهلك، حتى 45 جنيه وقطعاً يتحكم النطاق الجغرافي والسوق في تباين السعر بالدواجن، ووجدنا الساسو يسجل كيلو الدواجن منه الاثنين سعر من 34 جنيه إلى سعر 37 جنيه.

وجاءت أسعار البط البلدي مُستقرة على أسعار ما قبل العيد لتسجل من 45ج كسعر للمستهلك إلى 55 جنيه، أما السعر الخاص اليوم بكيلو البط المسكوفي فجاء حسب بيان الاثنين من 35 جنيه حتى سعر 41 جنيه، وعن السعر اليومي لكيلو البط المولار الاثنين 19-8 فجاء من سعر 33 جنيه حتى سعر 37 جنيه.