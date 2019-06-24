أسعار الدواجن والبيض اليوم في مصر الاثنين 24 يونيو 2019

تعد أسعار الدواجن اليوم في مصر الاثنين من الموضوعات الهامة التي يهتم بها المستهلكين المصريين، وترتبط أسعار الدواجن بسياسة العرض والطلب، فعندما نلاحظ استقرار في أسعار الدواجن تكون نتيجة حالة التوازن بين الطلب والكمية المعروضة عليها، كما أن الدواجن غذاء أساسي يحتاج إليه المستهلكين، بعد زيادة أسعار اللحوم الحمراء، وأيضاً ارتفاع أسعار الأسماك، وقد شهدت أسعار الدواجن في مصر حالة من الارتفاع وخصوصاً بعد شهر رمضان المبارك من 3 إلى 5 جنيهات، مع توقعات باستمرار الأسعار في الارتفاع.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

النوع الفئة السعر لحم ساسو كيلو 34.50 جنيه لحم أبيض كيلو 24.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.50 جنيه

أسعار البيض اليوم في مصر

النوع الفئة السعر بيض بلدي كرتونة 33 جنيه بيض أحمر كرتونة 28 جنيه بيض أبيض كرتونة 27 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر السعر كتكوت ساسو يوم 3.00 جنيه كتكوت بلدي يوم 2.75 جنيه كتكوت أبيض يوم 5.50 جنيه

أسعار البط في مصر اليوم

النوع العمر السعر بط مسكوفي يوم 15.20 جنيه بط بكيني يوم 5.00 جنيه بط مولارد يوم 15 جنيه

يعتمد المستهلك في غذائه اليومي على الدواجن البيضاء، وذلك لأن الدواجن البيضاء تعتبر أرخص سعراً من الدواجن البلدي، وأيضاً الدواجن الساسو، وغيرهم من الدواجن الأخرى، كما أن الدواجن مصدر هام للبروتينات مقارنة بأنواع البروتينات الأخرى المرتفعة في السعر.

يذكر بأن صناعة الدواجن تعتمد على عدة مقومات في السوق المصري، ومنها أسعار الأعلاف، وأسعار التكلفة الإنتاجية، وأسعار الرعاية الطبية، وأيضاً توفير التدفئة اللازمة لهم كلما كان الجو بارداً داخل مزارع الدواجن، وبهذا نحتاج إلى استهلاك الطاقة، مما ينتج عن ذلك زيادة التكلفة الإنتاجية، ومن ثم ينعكس على تكلفة المنتج الرئيسي.