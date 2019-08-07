أسعار الدواجن واللحوم الحمراء اليوم في مصر الأربعاء 7 أغسطس| شامل بيانات الأسواق والبورصات

أسعار الدواجن وأيضاً أسعار اللحوم، هي القوائم الرئيسية في مقدمة بورصات الغذاء ليس بمصر فقط بل بالعالم، فهما سيدان البروتين الحيواني، وعليه فإن سعر الدواجن اليوم بمختلف الأصناف وسعر اللحوم الحمراء اليوم بمختلف الأصناف تقريران لا يمكن تجاهلهما، ونحن بدورنا نطرح ونُقدم لكم تقرير أسعار الدواجن وأسعار اللحوم الحمراء بمصر بتاريخ اليوم 7/8/2019.

وعرض الأسعار سيتفق مع بيانات مزارع الدواجن وأسواق اللحوم وبيانات الشعب التجارية وأسعار بورصة الدواجن المصرية، فضلاً بالطبع عن المصدر الأهم للمعلومة وهي الأسواق النهائية للتجزئة التي تبيع السلع مباشرة للمستهلك المصري، فإليكم بيان الأسعار كما ورد اليوم 7 أغسطس 2019.

كم هي أسعار الدواجن اليوم في مصر 7-8-2019

استمرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في التراجع بشكل أثار حفيظة أصحاب المزارع ومتاجر الدواجن تحت ذريعة الخسارة الكبيرة التي تُصيبهم جراء الانخفاض الناتج عند تداول بورصة الدواجن والتي هي بالأصل ترجمة فقط لحركة العرض والطلب ليس أكثر، ومن الواضح أن هناك وفرة في الدواجن بمختلف الأوزان وتراجع للطلب بسبب كثافة الشراء الآن للحم الأحمر مع اقتراب عيد الأضحى.

تراجعت الفراخ البلدي مُجدداً اليوم لتسجل للمستهلك من 22 جنيه إلى 27 جنيه وذلك للكيلو، الفراخ البلدي اليوم 7 أغسطس سجل سعرها للمستهلك من 34 جنيه إلى 39 جنيه، والفراخ الساسو 7-8-2019 سجلت من 33 جنيه إلى 36 جنيه.

كم هي أسعار اللحوم الحمراء بلدي ومستورد اليوم بمصر

لا شك أن سعر اللحوم الحمراء يشهد استقرار بل وتراجع في بعض المناطق نظراً لتراجع سعر الدولار مما انعكس على أسعار العلف المستورد للمواشي، وعموماً تؤكد التقارير أن المعروض من اللحم الأحمر بالسوق يشهد تزايد خاصة بعد قيام الدولة ممثلة في وزارة الزراعة، ومنافذ وزارة التموين بعرض كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مدعومة وبكميات كافية، وسجلت اللحوم الحمراء بمصر اليوم داخل الأسواق الحرة كما يلي من بيانات، وذلك للحوم البلدي والمستورد.

ك اللحم الكاندوز من 110ج إلى 140ج.

ك اللحم البتلو من 140ج إلى 170 جنيه.

ك اللحم الضان اليوم من 120 ج – 140 ج.

ك اللحم البرازيلي المستورد من 75ج – 85ج.

ك اللحم السوداني اليوم 75 ج.

ك اللحم الهندي اليوم 75 ج.

وسجل اليوم كيلو اللحم الضأن من المستورد سعر تراوح من 60 جنيه إلى 80 جنيه، وسجلت اليوم الكبدة المستورد بالسوق سعر 30 جنيه للكيلو، أما كيلو الكبدة البلدي اليوم بمصر فسجلت الأربعاء سعر من 120 جنيه إلى 130 جنيه، وكل هذا حسب بيانات الأسواق ليوم الأربعاء 7-8-2019.