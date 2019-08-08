أسعار الدواجن واللحوم الحمراء اليوم في مصر الخميس 8 أغسطس| وفق بيانات الأسواق وبورصات الغذاء

ربما لن تجد حديث يهم سوق الغذاء الآن بمصر مثل الاهتمام بأحدث أسعار اللحوم سواء بيضاء أو حمراء، والعلاقة بين أسعار اللحوم البيضاء والحمراء تتوثق وتتشابك قبل عيد الأضحى المبارك تحديداً، وذلك لأن الطلب على اللحوم البيضاء ينحسر دوماً لصالح الطلب على اللحوم الحمراء، وتلك المعادلة في الطلب تؤثر بدورها بشكل كبير على الأسعار، وهذا سنلاحظه مع رصد أسعار الدواجن واللحوم اليوم.

فعبر هذا التقرير سوف تتعرف على أسعار الدواجن اليوم وذلك بأنواعها سواء فراخ بلدي أو فراخ بيضاء أوفراخ ساسو، كما سنوضح لك أسعار كافة أصناف وأنواع اللحوم الحمراء سواء كانت لحوم بلدي، أو لحوم مستوردة أو مجمدة، فهيا بنا نتعرف على تفاصيل تقرير أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمصر اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-8-2019 بمصر

أصاب أسعار الدواجن خلال الأسبوع الحالي هبوط كبير ومتتابع في الأسعار، ولاحظ جميع متابعي بورصات الدواجن المصرية أن هناك حالة من الهلع لدى أصحاب المزارع من أن يستمر السعر هبوطاً خاصة فيما يتعلق بالدواجن البيضاء تحديداً، واليوم شهدت الدواجن استقرار على الأسعار التي توقفت عندها عند أخر تداولات بورصات الدواجن المصرية، بشكل عام وسجلت الدواجن البيضاء ارتفاع طفيف بمقدار جنيه فقط للكيلو.

النوع: دواجن بلدي السعر اليوم للكيلو: من 34ج – 39ج.

النوع: دواجن بيضاء السعر اليوم للكيلو: من 22ج – 27ج.

النوع: دواجن ساسو السعر اليوم للكيلو: من 33ج – 36ج.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم بمصر

قبل عيد الأضحى من المعتاد بسبب زيادة الطلب أن ترتفع الأسعار الخاصة باللحوم الحمراء، لكن هذا العام لم تحدث تلك المشكلة بالأسواق بسبب توسع الدولة في منافذ البيع المدعم للحوم عبر وزارتي التموين والزراعة، بالإضافة لتراجع الدولار الذي ساهم في تراجع سعر العلف، وشهدت السوق زيادة في معروض المواشي وهذا سبب انخفاض أسعار الأضاحي بمصر، وتابعنا الأسعار فوجدناه بالمعادلات التالية:

الصنف: لحم كاندوز بلدي السعر اليوم للكيلو من 110 جنيه حتى 140 جنيه.

الصنف: لحم بتلو بلدي السعر اليوم من 140 جنيه إلى 170 جنيه.

الصنف: لحم ضان بلدي السعر اليوم للكيلو من 120 جنيه حتى 140 جنيه.

الصنف: كبدة بلدي السعر اليوم للكيلو من 120 جنيه حتى 130 جنيه.

ووجد أن سعر كيلو اللحم السوداني والهندي يتراوح من 70 جنيه إلى 75 جنيه للكيلو، أما اللحم البرازيلي المستورد اليوم الخميس فتراوح الكيلو من 75 جنيه حتى 85 جنيه، وسجل لحم الضان المستورد الخميس سعر من 60ج – 80ج، وسجلت الكبدة المستوردة الخميس 8 أغسطس سعر عند 30ج للكيلو الواحد.