أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في المزارع المصرية والسوق المحلي في مصر | سعر الأسماك والفواكهة اليوم بالجنيه المصري

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

نقدم لكم اليوم زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن السبت 3/8/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي ، فسجلت الدواجن البيضاء بالمزارع نحو 22.جنيها، ليصل متوسط سعر الكيلو للمستهلك بنحو 22.5جنيها، حسبما أوضحت بورصة الدواجن .

أسعار الدواجن اليوم النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 22.00 جنيه 22.50 جنيه لحم ساسو كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه أسعار الكتاكيت اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 04.75 جنيه 05.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.00 جنيه 04.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه أسعار البط اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 03.75 جنيه 04.25 جنيه بط مسكوفي يوم 11.50 جنيه 12.00 جنيه بط مولارد يوم 12.50 جنيه 13.00 جنيه

سعر البيض اليوم النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 35.50 جنيه 36.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 35.50 جنيه 36.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 42.00 جنيه 42.50 جنيه سعر اللحوم والدواجن الجدير بالذكر أنه ارتفاع سعر الدولار تسبب في ارتفاع سعر اللحوم والدواجن والبيض وسعر العلف وسعر الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن في جميع المزارع، وخلال الجدول الموضح أدناه سوف نقوم بعرض أسعار اللحوم في السوق المصري اليوم . سعر اللحوم اليوم في مصر. الكندوز من 100 إلى 120 جنيه البتلو من 140 إلى 150 جنيه الضأن 120 إلى 140 جنيه اللحم الجاموسي 110 إلى 130 جنيه اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه اللحم السوداني 75 جنيه اللحم الهندي 75 جنيه الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه سعر الكبدة البلدي 110 جنيه أسعار السمك اليوم السبت في مصر اختلفت أسعار السمك بحلقات وأسواق الأسماك خلال تعاملات اليوم، السبت 3 أغسطس الجاري، وتقدم “الوطن” لمتابعيها وقرائها متوسط أسعار الأسماك مثل البلطي والبوري والجمبري والسبيط على النحو التالي: النوع السعر سمك مكرونة 65 جنيهاً سمك بوري بين 35 إلى 42 جنيهًا سمك بلطي بين 30 و40 جنيهًا الكابوريا بين 40 إلى 100 جنيه للكيلو الجمبري بين 115 و245 جنيهًا قشر بياض 95 جنيهًا للكيلو قشر بياض فيليه 160 جنيهًا سمك الماكريل 35 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم

تتميز الفاكهة باحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، سواء الأشخاص الأصحاء أو الملتزمين بنظام غذائي لتقليل الوزن، وسوفق نتابع معكم اليوم أسعار الفاكهة في السوق .

تفاح بلدي

تراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 إلى 15 جنيهًا.

تفاح مستورد

تراوح سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

مانجو

يتراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و35 جنيهًا حسب الصنف.

العنب

جاء سعر بيع كيلو العنب 10 جنيهات.

بطيخ

تراوح سعر البطيخ بين 15 و25 جنيهًا للثمرة.

برقوق

وصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.

المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش بين 25 و30 جنيهًا.

خوخ

تراوح سعر كيلو الخوخ بين 8 و10 جنيهات.