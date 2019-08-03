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أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في المزارع المصرية والسوق المحلي في مصر | سعر الأسماك والفواكهة اليوم بالجنيه المصري

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في المزارع المصرية والسوق المحلي في مصر | سعر الأسماك والفواكهة اليوم بالجنيه المصري
سعر الدواجن اليوم

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز  الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

نقدم لكم اليوم  زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن السبت 3/8/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي ، فسجلت الدواجن البيضاء بالمزارع نحو 22.جنيها، ليصل متوسط سعر الكيلو للمستهلك بنحو  22.5جنيها، حسبما أوضحت بورصة الدواجن .

أسعار الدواجن اليوم

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم أبيضكيلو22.00 جنيه22.50 جنيه
لحم ساسوكيلو36.00 جنيه36.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت أبيضيوم04.75 جنيه05.00 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

بط بكينييوم03.75 جنيه04.25 جنيه
بط مسكوفييوم11.50 جنيه12.00 جنيه
بط مولارديوم12.50 جنيه13.00 جنيه

سعر البيض اليوم

 

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أحمركرتونه35.50 جنيه36.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه35.50 جنيه36.00 جنيه
بيض بلديكرتونه42.00 جنيه42.50 جنيه

سعر اللحوم والدواجن

الجدير بالذكر أنه ارتفاع سعر الدولار تسبب في ارتفاع سعر اللحوم والدواجن والبيض وسعر العلف وسعر الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن في جميع المزارع، وخلال الجدول الموضح أدناه سوف نقوم بعرض أسعار اللحوم في السوق المصري اليوم .

سعر اللحوم اليوم في مصر.

الكندوزمن 100 إلى 120 جنيه
البتلومن 140 إلى 150 جنيه
الضأن 120 إلى 140 جنيه
اللحم الجاموسي 110 إلى 130 جنيه
اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه
 اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
 اللحم السوداني 75 جنيه
اللحم الهندي 75 جنيه
 الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
 سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه
 سعر الكبدة البلدي 110 جنيه

أسعار السمك اليوم السبت في مصر

اختلفت أسعار السمك بحلقات وأسواق الأسماك خلال تعاملات اليوم، السبت 3 أغسطس الجاري، وتقدم “الوطن” لمتابعيها وقرائها متوسط أسعار الأسماك مثل البلطي والبوري والجمبري والسبيط على النحو التالي:

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النوعالسعر
سمك مكرونة65 جنيهاً
سمك بوريبين 35 إلى 42 جنيهًا
سمك بلطي بين 30 و40 جنيهًا
الكابوريابين 40 إلى 100 جنيه للكيلو
الجمبريبين 115 و245 جنيهًا
قشر بياض95 جنيهًا للكيلو
قشر بياض فيليه160 جنيهًا
سمك الماكريل35 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم

تتميز الفاكهة باحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، سواء الأشخاص الأصحاء أو الملتزمين بنظام غذائي لتقليل الوزن، وسوفق نتابع معكم اليوم أسعار الفاكهة في السوق .

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  • تفاح بلدي

تراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 إلى 15 جنيهًا.

  • تفاح مستورد

تراوح سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

  • مانجو

يتراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و35 جنيهًا حسب الصنف.

  • العنب

جاء سعر بيع كيلو العنب 10 جنيهات.

  • بطيخ

تراوح سعر البطيخ بين 15 و25 جنيهًا للثمرة.

  • برقوق

وصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.

  • المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش بين 25 و30 جنيهًا.

  • خوخ

تراوح سعر كيلو الخوخ بين 8 و10 جنيهات.

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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