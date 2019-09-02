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سعر الدواجن اليوم
اسعار الدواجن واللحوم اليوم
أخبار إقتصادية

أسعار الدواجن واللحوم بمشتقاتها اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 في المزارع و الأسواق المحلية

سعر الفراخ اليوم

بواسطة حنان الزهيري
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يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأثنين 2/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .



حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم



النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو19.00 جنيه19.50 جنيه
لحم ساسوكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم



النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.00 جنيه05.25 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.00 جنيه04.50 جنيه
بط مسكوفييوم13.50 جنيه14.00 جنيه
بط مولارديوم14.00 جنيه14.50 جنيه
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أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه31.00 جنيه31.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه30.00 جنيه30.50 جنيه
بيض بلديكرتونه42.00 جنيه42.50 جنيه

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أسعار الأسماك اليوم

النوعالسعر
سمك بلطيبين 35 و40 جنيهًا.
سمك بوريبين 35 و42 جنيهًا
الجمبريبين 115 و300 جنيه
سمك مكرونة 65 جنيهًا
قشر بياض 95 جنيهًا
قشر بياض فيليه160 جنيهًا
الكابوريابين 40 و100 جنيه
السبيطبين 135 و180 جنيهًا
سمك الماكريل 35 جنيهًا

 

أسعار اللحوم اليوم الأثنين في مصر

النوعالسعر
اللحم الكندوز البلديبين 115 إلى 140 جنيها
الضانيبين 125 جنيها إلى 150 جنيها
اللحوم الجمليبين  100 جنيها إلى 120 جنيها
اللحم السوداني85 جنيها
الكبدة المستوردة38.75 جنيه
والكبدة الهندي 32.5 جنيه32.5 جنيه
الكلاوي31 جنيهاً

نرحب بتعليقاتكم المتوقعة لأسعار خلال الفترة القادمة

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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