أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم 7/9/2019 في مصر والأسواق المحلية







يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم السبت 7/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .







حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم







النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم







النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.50 جنيه 05.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.00 جنيه 04.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه







أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه بط مسكوفي يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه بط مولار يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه







أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 31.00 جنيه 31.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 30.00 جنيه 30.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 42.00 جنيه 42.50 جنيه

أسعار اللحوم اليوم السبت

النوع السعر البتلو بين ١١٠ إلى١٨٠ جنيهًا الكندوز الصغير بين ١٠٠ إلى ١٧٠ جنيهً الكندوزالكبير بين ٧٠ إلى ١٦٥ جنيهًا. الضأن بين١١٠ إلى ١٨٠ جنيهًا اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو

أسعار الأسماك اليوم السبت

قشر بياض

سجل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

سجل سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

السبيط

سجل سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض فيليه

سجل سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

سجل سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و40 جنيهًا.

الكابوريا

سجل سعر الكابوريا بين 40 و100 جنيه للكيلو.